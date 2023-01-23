Упавший в открытый люк пес стал талисманом крымских спасателей

Пес сам нашел дорогу в пожарную часть. Фото: ГУ МЧС по РК

Четвероногий талисман появился у крымских спасателей. Пес по кличке Беляш, которого сотрудники МЧС вытащили из открытого люка, пришел по следу за пожарными и остался с ними жить.

Трогательная история произошла в Симферополе ровно год назад. Холодным январским вечером к начальнику группы аварийно-спасательной части Спецотряда МЧС России Константину Иванову подошли несколько горожан. Они были встревожены жалобным поскуливанием, которое в течение двух дней доносилось из открытого люка возле шумной автомагистрали. Упавший в него пес не мог самостоятельно выбраться, но людей, которые пытались ему помочь, к себе не подпускал.

- Константин, недолго думая, принял решение спасти бедолагу. Вооружившись лестницей-палкой он вместе с четырьмя сослуживцами отправился на место, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Испуганное животное продолжало лаять на чужаков, скалилось, кусало лестницу и рычало. Но когда к нему спустился старший моторист аварийно-спасательной части Егор Семенов и начал с ним разговаривать, пес пошел на контакт.

- Уже через пару минут пес стал облизывать ладони своего спасителя и ластиться к нему. Егор взял его на руки и стал подниматься по лестнице, - рассказали в МЧС.

Теперь у Беляша своя будка. Фото: МЧС России

Утром следующего дня, выходя со смены, спасатели увидели знакомую морду. Собаке некуда было идти, и она пришла в часть по следу. Пса радушно приняли и накормили домашними беляшами. С тех пор его так и прозвали – Беляш.

- Сейчас у Беляша свой дом. Сотрудники специализированного отряда сколотили для него будку и балуют его разными домашними лакомствами, а он, в знак благодарности, провожает огнеборцев на вызов, мчась за пожарной машиной, словно, желая сухих рукавов, - рассказали спасатели.

При этом каждый раз, когда Беляш бежит вслед за спецтехникой (а это происходит не всегда), вызов оказывается ложным либо незначительным, и спасатели быстро возвращаются в часть.

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