Сотрудники РНКБ высадили 37 новогодних елей в судакском парке

Фото: rncb.ru

Сотрудники банка РНКБ высадили 37 елей в парковой зоне общеобразовательной школы №4 в Судаке. Во время новогодних праздников эти деревья украшали офисы банка в разных городах Крыма. Ели с живой корневой системой были куплены в питомниках для растений.

За живыми деревьями в офисах ухаживали сотрудники РНКБ. Ели останутся под присмотром банкиров и после высадки в парковой зоне.

- Такой подход соответствует принципам рационального природопользования и реализован в соответствии с целями устойчивого развития, что помогает снижать негативное воздействие на окружающую среду и сохранять природные богатства в регионах присутствия банка, - отметили в РНКБ.

В банке также подчеркнули, что акция проходила при участии экологического партнера банка - ГАУ РК «Судакское лесоохотничье хозяйство», с которым РНКБ сотрудничает с 2022 года. Основные направления партнерства - защита и воспроизводство лесов, озеленение общественных территорий и сохранение особо охраняемых природных территорий.

Одно из направлений развития банка - забота об окружающей среде и экология. Так, в начале сентября прошлого года между мысом Меганом и площадкой проведения фестиваля «Таврида.АРТ» прошла экологическая экспедиция по сбору пластика. На окраине Судака в бухте Капсель волонтеры за четыре часа собрали больше 200 килограммов пластиковых отходов.

Кроме того, экология была одним из направлений масштабного социально-образовательного проекта «Энергия Юга», который проходил в южных городах до 30 октября. Участниками викторин, слушателями лекций и посетителями спортивных занятий стали около 5 тысяч человек.

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