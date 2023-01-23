В крымском поселке волки загнали в озеро 750 овец: 39 из них погибли

В Ленинском районе волки загнали в озеро отару овец Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В поселке Багерово на глазах у пастуха огромную отару, состоящую из 750 овец, в озеро загнали трое волков. В результате инцидента погибли почти 40 особей. Об этом «КП-Крым» рассказал председатель Госкомитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.

- Овцы пришли на водопой. Мимо них прогулялись три агрессивных волка, тем самым вызвав панику среди овец. Часть овец была загнана в воду так глубоко, что они, к сожалению, утонули. Всего утонули 39 овец, - рассказал Валерий Иванов.

Что вынудило хищников подойти близко к людям сейчас, когда в Крыму погодные условия никак не напоминают лютую зиму с отсутствием возможностей для пропитания, непонятно. Валерий Иванов называет это «шалостью».

- Вчера было 20 градусов выше нуля. Не было ни снега, ни холода. Разве у волков не было кормовой базы, что они решились зайти в населенный пункт? Волки просто начали «шалить». Это значит, что их много, - уверен глава Госкомветеринарии.

Напомним, за последнее время это не единственный случай когда волки терроризируют крымские села. Не так давно «Комсомолка» рассказывала о селе Шаумян в Сакском районе, куда каждую ночь наведывались волки. Там хищники нападали на поросят и барашков.

Ежегодно Министерство экологии и природных ресурсов республики принимает решение о регулировании численности волков и определяет количество, которое подлежит регуляции. Ликвидированных хищников впоследствии проверяют на бешенство.

Квоты на отлов волков и шакалов действуют и в Ленинском районе. Сейчас там усилили мониторинг.

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