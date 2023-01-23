Виновник ДТП на Крымском мосту, в котором погиб актер сериала «Кухня», получил условный срок

Алексей Войтков был членом Союза каскадеров России. Фото: кадр из фильма "Кремень"/kino-teatr.ru

Виновник ДТП на Крымском мосту, в котором погиб актер и каскадер Алексей Войтков, получил условный срок. Об этом сообщила пресс-служба Керченского городского суда.

Авария, напомним, произошла 30 мая прошлого года поздно вечером. Бронированный автомобиль актера ГАС 1975 внезапно заглох на Крымском мосту, сам Алексей Войтков вышел из машины. В тот самый момент мчавшийся на скорости грузовик буквально снес каскадера и протащил его больше десятка метров, прежде чем смог остановиться. Медики констатировали смерть актера.

По данным суда, водитель грузовика с бортовым полуприцепом летел в направлении Тамани со скоростью 111 км/ч. В какой-то момент отвлекся от управления и слишком поздно заметил стоявшее на «аварийке» авто.

- Подсудимый, следуя с небезопасной скоростью, не предпринял всех возможных мер к остановке управляемого им транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ГАС 1975, водитель которого в тот момент находился у задней левой открытой двери автомобиля, хотя при выполнении необходимых требований Правил имел техническую возможность избежать столкновения,- говорится в сообщении суда.

Подсудимый – житель Краснодарского края – полностью признал свою вину и выплатил пострадавшей стороне компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Керченский городской суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также лишил права права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем еще на 6 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в пресс-службе суда.

Напомним, Алексею Войткову было 45 лет. Он был членом Союза каскадеров России. Сыграл несколько ролей в кино. Его знали как актера, и как исполнителя каскадерских трюков. Войтков в частности снялся в фильмах «Черная лестница», «Кухня», «Земский доктор», «Дело Крапивиных», «Однажды в Ростове» и других.

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