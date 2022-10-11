Как не переплачивать по кредитке и грамотно использовать беспроцентный период

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Когда деньги нужны прямо здесь и сейчас, на выручку приходит кредитная карта. Самое главное - вовремя закрывать долг, укладываясь в льготный период, во время которого не начисляются проценты. Как использовать кредитку с выгодой и не переплачивать проценты, «Комсомолка» разбиралась вместе с ПСБ.

1. ВНОСИТЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В РАМКАХ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА

Льготный период - срок, в течение которого банк не начисляет проценты за пользование заемными деньгами. Он обычно длится до месяца, но бывают карты с более длительным беспроцентным сроком использования. Например, с кредитной картой ПСБ «100+» клиенты могут забыть о процентах на три месяца. За обслуживание кредитки платить тоже не нужно. Льготный период начинает отсчитываться с первой покупки. Для его продления достаточно ежемесячно вносить минимальный платеж. Это 5% от суммы основного долга.

2. УСТАНОВИТЕ НАПОМИНАНИЕ О ПЛАТЕЖЕ

Чтобы не забывать вносить ежемесячные платежи, можно скачать мобильное приложение, и тогда банк будет присылать вам напоминания. Кроме того, хорошим инструментом контроля будет счет-выписка. В этом документе указана и сумма основного долга, и сумма, начисленная по процентам (если вы уже вышли за рамки льготного периода).

3. НЕ ОПЛАЧИВАЙТЕ ЛОТЕРЕЙНЫЕ БИЛЕТЫ

Внимательно почитайте кредитный договор перед использованием карты. В нем прописаны операции, на совершение которые льготный период не распространяется. Одна из них- обналичивание кредитных средств. По большому счету, это и не нужно – большинство финансовых операций можно совершить онлайн. Также проценты начисляют с первого месяца совершения операции при переводе с кредитного счета на другую карту или электронный кошелек. Кроме того, не стоит оплачивать кредиткой ставки в казино или лотерейные билеты.

4. ЗАРАБАТЫВАЙТЕ БОНУСЫ И КЕШБЭК

Продвинутые банковские клиенты используют кредитную карту не только как пластиковый кошелек, но и как источник дополнительного дохода. Например, с картой ПСБ «Двойной кешбэк» можно ежемесячно получать до 11% от потраченных денег. Здесь льготный период длится 55 дней, но при правильном использовании карты начисление процентов не грозит. С кредиткой от ПСБ можно выбрать пакет привилегий - категорий, за которые будет начисляться от 5 до 10% кешбэка. Это может быть, например, такси/каршеринг, общественный транспорт, оплата штрафов ГИБДД, аптеки, АЗС, кино, автомойки. За остальные покупки и погашение задолженности по карте начисляется 1%.

Хороший лайфхак – оплачивать покупки в рамках бонусных категорий с кредитной карты и получать «двойной кешбэк», а в конце месяца перевести сумму долга с зарплатной. Таким образом, на зарплатную карту вы получите процент на остаток, если он предусмотрен вашим тарифом, а по кредитке накопите хороший кешбэк.

Кредитная карта «100+». Процентная ставка от 25% до 29% годовых. Возобновляемый льготный (беспроцентный) период 101 день. Комиссия за обслуживание кредитной карты 0 рублей. Плата за SMS-информирование о проведенных операциях бесплатно в первые 30 дней с момента совершения первой операции, далее 69 руб./мес. Лимит на выдачу наличных денежных средств в банкоматах и (или) ПВН Банка и сторонних банков: ежедневно — не более 500 000 рублей; ежемесячно — не более 2 000 000 рублей. За выдачу наличных денежных средств в банкоматах Банка и банкоматах банков-партнеров при сумме операции от 3 000 рублей, но не более 30 000 рублей в месяц комиссия не взымается. Комиссия за снятие наличных свыше 30 000 руб., но не более лимита, установленного ежемесячно составляет 4,9% от суммы + 390 рублей, и взимается при списании суммы операции со счета. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

** Кредитная карта «Двойной кешбэк». До 10% за покупки за счет кредитных средств в категориях, выходящих в выбранный клиентом пакет привилегий: «Досуг», «Семья», «Авто». Кешбэк на все покупки кроме покупок за счет кредитного лимита в рамках подключенного пакета привилегий. Кешбэк за погашение задолженности по карте – 1%. Кредитный лимит - до 1 000 000 руб. Льготный период - до 55 дней, в течение которого клиент не платит никаких процентов. Максимальная ежемесячная сумма кешбэка -2000 баллов (рублей). Комиссия за обслуживание карты не взымается. Смс-информирование – бесплатно первые 30 дней, далее 69 рублей/месяц. Подробная информация по телефону 8 800 333 78 90, в офисах банка, на сайте www.psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации.

Генеральная лицензия Банка России №3251.