В Крыму 11-месячную малышку собираются изъять из приемной семьи и отдать биологическому отцу с темным прошлым

Юлия Никулина с маленькой Лизой. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

В Симферополе органы опеки решили забрать у молодой семейной пары 11-месячную девочку, опекунами которой они стали в январе этого года. Малышка по имени Лиза попала в детский дом, едва ей исполнилось два месяца. Мать девочки умерла, отца по документам не было, по закону ребенок шел на усыновление.

Приемными родителями должны были стать Юлия и Юрий Никулины. Супруги мечтали о дочке, назвать которую хотели именно Лизой. В отделе опеки и попечительства Департамента по делам детей симферопольской администрации всячески содействовали удочерению малышки и консультировали будущих родителей по всем вопросам.

- Мы очень давно хотели ребенка. Но так получилось, что своих детей у нас нет. Мы с мужем долго решались на приемного ребенка, нужно было внутренне быть к этому полностью готовыми, - рассказала Юлия.

18 января Юлия официально стала опекуном маленькой Лизы, а в конце апреля суд удовлетворил иск о признании ее законным родителем. В тот же день опека выпустила постановление, в котором признала отцом ребенка 39-летнего Романа Р. Мужчина совершенно неожиданно заявил о правах на ребенка, и опека стала ему помогать. Уже спустя месяц у семьи Никулиных отозвали опекунство и потребовали передать ребенка отцу. А местный ЗАГС вписал фамилию биологического отца в свидетельство о рождении Лизы.

«ТАКОВ ЗАКОН»

Молодая семья сейчас оспаривает это решение. По словам Юлии, для установления отцовства не проводилась экспертиза ДНК, а сам Роман не относится к категории благополучных.

- Экспертиза ДНК была назначена, но ребенок приболел. Соответствующую справку мы предоставили в опеку. Больше экспертиза не назначалась, только один раз, есть письмо из опеки - рассказала КП-Крым Юлия Никулина.

Решение об отцовстве Романа Р. орган опеки принял на основании показаний свидетелей и врачебных справок. Родители и соседи подтвердили, что мама девочки полгода жила с ним в гражданском браке, а медики выдали заключение о том, что во время беременности женщины (к тому времени она, по словам мужчины, была серьезно больна), анализы вместе с ней как будущий отец сдавал именно Роман.

- Я ходил сдавать анализы, я забирал ее из роддома. И я просил сделать ДНК, но они каждый раз не приходили. При этом я договаривался с врачами, и они мне каждый раз говорили: ты что, шутки играешь, - рассказал КП-Крым отец ребенка.

Как пояснила «Комсомолке» уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева, в действиях органа опеки в данной ситуации, нет нарушения закона. Необходимую проверку уже провела прокуратура Крыма. Сама коллизия, как выяснилось, возникает на уровне законодательства.

- Суть в том, что наш законодатель так прописал закон, что если мама есть, то отец, чтобы подтвердить отцовство, должен сдать анализ ДНК. Если мамы нет, достаточно привести свидетелей. Получается нестыковка. И это уже не первый такой случай. Я уже внесла предложения в аппарат Марии Львовой-Беловой (уполномоченный по правам ребенка в РФ) по внесению изменений в законодательство. И думаю, что наверняка какие-то обобщенные предложения по этому поводу поступят, - сказала Ирина Клюева.

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ ЛИЗЫ

При этом мужчина, по информации правозащитников, ранее был судим по статье о наркотиках, состоит на учете у нарколога и нигде не работает. В документах Симферопольского районного суда КП-Крым нашла решение по уголовному делу против человека с таким именем (согласно вердикту, в 2017 году Роман Р. был приговорен к 4,5 годам колонии общего режима).

По данным правозащитницы Екатерины Дашевской, соседи мужчины подтверждают регулярные пьянки в доме Романа. Хотя сам он в разговоре с КП-Крым заявил, что «завязал», ведет трезвый образ жизни и делает ремонт в двух квартирах, которые будет сдавать в аренду, чтобы обеспечить себя и ребенка. А помогать ему в уходе за Лизой будет отец и брат с сестрой (девочке 13 лет).

- Официальной работы у меня нет. Я работаю у себя, дом строю. Но я буду сдавать квартиры и за счет этого жить. Я как раз в них делаю ремонты. Да, это мое жилье, одна однокомнатная квартира 66 кв. м и вторая такая же, но двухкомнатная. И дом, в котором у меня полностью все есть - теплые полы, отопление, печка газовая и электрическая, - уверяет Роман.

Мужчина уверяет, что условия, в которых будет проживать ребенок, уже проверили органы опеки. Никаких замечаний, по его словам, не было.

Семья Никулиных тем временем переживает за будущее Лизы. По их информации мужчина продолжает пить и совершенно не интересуется девочкой. Как не интересовался ею после рождения – ребенок не был поставлен на учет в поликлинике, а медицинский полис для него заказывала опека.

- Опека говорит, что общаются с ним практически каждый день. Но они его не проверяли. На встрече с министром образования Крыма представитель опеки все рассказывала о «биоотце» со слов «биоотца»,- говорит Юлия Никулина.

Никулины уже написали обращения в прокуратуру, следственный комитет и депутатам Госдумы. Семья располагает видеозаписью, которая подтверждает их опасения (на кадрах Роман. Р в состоянии алкогольного опьянения), и требует инициировать ограничение родительских прав для мужчины. По их мнению, он может представлять опасность для ребенка. А на решение апелляционного суда будет подана кассация.

- Я уверена, что девочка себя прекрасно чувствует в этой молодой семье. Но решение суда вступило в законную силу. Если родители подали кассацию, то у них есть шанс побороться. Таков закон, - резюмирует крымский омбудсмен Ирина Клюева.

Справляться с ситуацией сложно, признается Юлия. Но Никулиных поддерживает семья, друзья и неравнодушные люди.

- Для нас самое главное - безопасность и здоровье нашей малышки. Мы точно знаем, что в нашей семье ей хорошо, она много улыбается и смеется, активно играет и познает мир, - говорит девушка.

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