Банк РНКБ выдал 3,5 миллиарда рублей кредитов предпринимателям по зонтичному механизму поручительств в 2022 году

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Крупнейший крымский банк РНКБ продолжает быть участником пилотного проекта Корпорации МСА (КМСП) по зонтичному предоставлению поручительств для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Этот механизм позволяет предпринимателям получить кредит, если не хватает залога для получения финансирования.

По данным РНКБ, в 2022 году по такому механизму представителям бизнеса было выдано больше 1300 кредитов объемом более 3,5 миллиарда рублей. Объем поручительств Корпорации по этим кредитам в минувшем году составил 1,7 миллиарда рублей.

В рамках зонтичного механизма поручительств банк запустил оформление экспресс-кредитов под поручительство КМСП. 90% от общего количества кредитов по этому проекту выданы с помощью программы экспресс-кредитования РНКБ. Срок оформления кредита небольшой, предпринимателю нужно собрать минимальный пакет документов. Чаще всего кредиты в рамках проекта с КМСП банк выдавал предпринимателям из Крыма, Краснодарского края и Московской области.

Механизм взаимодействия банка и Корпорации позволяет предпринимателям оперативно получить кредит под поручительство, если у них недостаточно залогового обеспечения. Корпорация обеспечивает поручительство до 50% от суммы кредита.

Чтобы воспользоваться этим механизмом, предпринимателям не нужно обращаться с Корпорацию МСП. Возможность оформить поручительство встроена в условия существующих кредитных продуктов. Это ускоряет процесс и сокращает время выдачи кредитных средств бизнесменам. При этом клиент не оплачивает комиссию за поручительство.

КСТАТИ

Сейчас РНКБ - единственный банк в Крыму, который принимает участие в проекте, обеспечивающем зонтичный механизм поддержи предпринимателей. На сегодняшний день участниками проекта являются всего 13 банков в России.