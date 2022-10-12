8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика Фото: Юлия МАРКИНА

Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту, который пострадал в результате подрыва грузовика 8 октября, запущено в обе стороны. Однако из-за ремонтных работ на транспортном переходе по-прежнему действуют ограничения.

КАКИЕ МАШИНЫ МОГУТ ПРОЕЗЖАТЬ ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ ПО ДАННЫМ НА 12 ОКТЯБРЯ 2022

По данным Министерства транспорта России, в настоящее время по мосту могут проезжать только легковушки. Малотоннажные авто типа «Газель» и крупные грузовики могут переправляться только паромом.

ПРАВИЛА ПРОЕЗДА ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Перед въездом на мост автомобили проходят тщательную проверку. Только после досмотра партию машин допускают к проезду. На участке, где произошло ЧП и ведутся ремонтные работы, ограничен скоростной режим. Здесь выставлены соответствующие дорожные знаки и разметка.

ВРЕМЯ ПРОЕЗДА ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Проезд по мосту сейчас занимает около 20 минут. Но автомобилистам стоит учитывать время ожидания в очереди и процедуру досмотра. Наибольшая интенсивность движения, по данным Министерства транспорта РК, в дневное время. Чтобы сократить время ожидания водителям рекомендуют следовать на мост утром или вечером.

ЕСТЬ ЛИ ОЧЕРЕДИ НА ПОДЪЕЗДАХ К КРЫМСКОМУ МОСТУ По данным Минтранса, затруднений для проезда легковушек на подъезде к мосту со стороны Крыма и Тамани сейчас нет, однако непосредственно в районе пунктов досмотра водителям придется постоять в небольшой очереди.

ПУНКТЫ ОБОГРЕВА И ПИТАНИЯ РЯДОМ С КРЫМСКИМ МОСТОМ

Поскольку трудности с проездом по мосту уже позади, а количество сотрудников на досмотровых пунктах увеличено, палатки обогрева и пункты питания на подъездах к транспортному переходу свернуты. В то же время для водителей грузовиков на перехватывающих парковках организовано трёхразовое горячее питание.

Напомним, подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту 8 октября был классифицирован как теракт. По данным ФСБ России, его организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, а также сотрудники и агентура Минобороны Украины.

В результате взрыва на мосту погибли четыре человека.Как выяснили правоохранители, в проезжающий по мосту грузовик была заложена взрывчатка.

Для обеспечения защиты Крымского моста силовики выработали дополнительные меры.

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