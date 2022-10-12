Переправа через Керченский пролив: как попасть на паром грузовикам и автобусам

Керченская паромная переправа возобновила свою работу из-за ЧП на Крымском мосту Фото: Виктор Гусейнов

Из-за ЧП на Крымском мосту 8 октября проезд малотоннажных автомобилей типа «Газель», а также фур и автобусов по транспортному переходу пока запрещен. Пересечь Керченский пролив в данном случае можно только на паромах. Для этого в Крыму возобновила работу керченская паромная переправа и морской рыбный порт, наладить работу которых удалось буквально за считанные часы.

ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ ПОГРУЗКИ НА ПАРОМЫ ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ

Прием и отправка автомобильного транспорта в Керчи осуществляется с двух терминалов – в порту «Крым» и морском рыбном порту, с кубанской стороны - из порта «Кавказ».

Терминал рыбного порта в Керчи находится в центре города на улице Свердлова. Здесь ходят автомобильно-пассажирские паромы «Лаврентий», «Мария» и «Ейск». Каждый может брать на борт 25 грузовых или 50 легковых машин.

На терминале порта «Крым» в северном пригороде Керчи базируется автопаром «Керченский-2», вместимостью до 27 легковых машин или малотоннажных грузовиков, а также пассажирские катера «Диана тривиа».

Единственный терминал паромной переправы на краснодарской стороне расположен в порту «Кавказ» на косе Чушка. Географически он находится в пределах Запорожского сельского поселения, Темрюкского района Краснодарского края. Подъезд к нему осуществляется по трассе А-290.

В Министерстве транспорта РФ сообщили, что в ближайшее время паромы из рыбного порта в Керчи перенаправят в порт «Крым». Об изменениях водителей планируют известить дополнительно.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ НАКОПИТЕЛИ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ

Накопителей для грузовых автомобилей в Керчи два. Один из них находятся на территории бывшего аэропорта (оттуда машины партиями отправляют на паромную переправу), и непосредственно возле переправы в порту «Крым».

Со стороны порта «Кавказ» накопитель расположен в поселке Ильич. Отдых водителей организован в мотеле «149 километр» на подъезде к порту Кавказ в районе трассы А-290.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНИМАЕТ ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ

Загрузка и разгрузка одного парома занимает 30-40 минут. Еще в среднем 1,5 часа понадобится на переход через Керченский пролив из рыбного порта в порт «Кавказ» и обратно. Транспорт из порта «Крым» в порт «Кавказ» и по обратному маршруту переправляется быстрее – время в пути составляет 20-25 минут.

МОЖНО ЛИ ПЕРЕПРАВИТЬСЯ НОЧЬЮ ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ

Керченская паромная переправа работает круглосуточно. Но на движение судов влияют погодные условия. При скорости ветра 17 м/с крупные паромы не выходят в море, для небольших пассажирских суден ограничением для работы является скорость ветра 12 м/с.

КАКУЮ ПОМОЩЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПОРТОВ В КЕРЧИ

На территории портов всю необходимую информацию водителям предоставляют их сотрудники и работники местного филиала ФГУП «Росморпорт». На переправах установлены биотуалеты и есть пункты раздачи питьевой воды. Кроме того, в районе портов работают продовольственные магазины и кафе.

Напомним, ЧП на Крымском мосту произошло субботним утром 8 октября. После взрыва автомобиля со взрывчаткой загорелись семь топливных цистерн. Были повреждены два автомобильных пролета переправы. В ходе диагностики выявлены также поврежденийя деформационного шва на одной из опор. Ее планируют восстановить до конца этой недели.

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