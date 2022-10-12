Крымские единороссы взяли на контроль ситуацию со спорной опекой 11-месячной малышки

Юлия Никулина с маленькой Лизой. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

В Крымском региональном отделении партии «Единая Россия» решили разобраться в ситуации со спорной опекой 11-месячной девочки. Напомним, спустя месяц после рождения у маленькой Лизы умерла мама. Поскольку отец в соответствующей графе свидетельства о рождении отсутствовал, а родственники не объявились, девочку отправили в детдом и стали готовить к удочерению.

Еще через месяц ее опекунами стали супруги Никулины из Симферополя. Однако дать свою фамилию ребенку Юлия и Юрий не успели. В день, когда суд разрешил официальное удочерение Лизы, органы опеки неожиданно признали отцом ребенка 39-летнего Романа Р. Мужчина проживал в гражданском браке с биологической мамой девочки, но ни разу не появился после ее рождения. Теперь решением суда Лизу должны отдать отцу.

Как заявил глава регионального исполнительного комитета Крымского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Козырев, сейчас в ситуации разбираются юристы партии.

- Поддержка семей, семей с детьми, а тем более семей, принявших на воспитание приемных детей – приоритет работы партии. Действительно, ситуация сложилась сложная и неоднозначная. Необходимо разобраться во всех законодательных тонкостях и выяснить все подробности. Одно можно сказать с уверенностью, в данной ситуации, главное – благополучие ребенка. И все ответственные службы должны руководствоваться именно этой позицией при принятии дальнейших решений, - заявил Козырев.

Ранее стало известно, что биологическим отцом Романа Р. признали без экспертизы ДНК. Однако, как пояснила омбудсмен по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева, это не противоречит нормам закона.

В то же время правозащитники и опекуны маленькой Лизы добиваются ограничения прав для отца девочки. По их сведениям, мужчина злоупотребляет алкоголем, а также имеет судимость по статье о наркотиках и состоит на учете у нарколога.

Семья Никулиных переживает за жизнь и здоровье девочки и уже направила обращения в прокуратуру и следственный комитет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Крыму 11-месячную малышку собираются изъять из приемной семьи и отдать биологическому отцу с темным прошлым

Опека признала отцовство мужчины на основании слов соседей (подробнее)