Крымчане начислили больше 2 миллионов электронных чаевых через новый сервис РНКБ

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Около 400 заведений общепита в Крыму пользуются услугой безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников. Такой сервис летом 2022 года запустил банк РНКБ совместно с платежной системой «Мир». При этом клиенту не нужно отдельно оплачивать счет в кафе и чаевые, это происходит одним платежом. Размер чаевых можно выбирать самостоятельно.

Сервис электронных чаевых работает 2,5 месяца. За это время сотрудники кафе и ресторанов в Крыму и Краснодарском крае получили больше 2 миллионов рублей безналичных поощрений.

В РНКБ также отметили, что с июля клиенты заведений общепита начисляли чаевые около 12 тысяч раз. Средний чек — около 170 рублей. Чаевые на карты перечисляют чаще всего в Ялте, Севастополе, Симферополе. Самый щедрый гость перечислил 8 тысяч рублей в качестве поощрения официанту. Кроме того, были также чаевые на суммы больше 4 и больше 6 тысяч рублей.

КАК РАБОТАЕТ СЕРВИС

Сервис безналичных чаевых работает по такой схеме: посетитель может отсканировать QR-код или NFC-метку, которые ведут на страницу оплаты, а потом вводит нужную сумму и подтверждает перевод.

Электронные чаевые могут подключить владельцы заведений, которые используют в работе платежные терминалы РНКБ. Оставить вознаграждение по безналу могут пользователи карт российских банков. Теперь клиентам не нужно искать наличные деньги, чтобы отблагодарить официантов. Благодаря этому в заведениях повышается качество и скорость обслуживания. До конца года РНКБ планирует подключить к сервису сотни новых кафе и ресторанов. Владельцы бизнеса могут подключиться бесплатно. Кстати, банк приравнивает поступление электронных чаевых на карты официантов к официальному доходу. Эти зачисления будут учитываться при расчете кредитного лимита, когда официанты будут обращаться в РНКБ за получением кредита.