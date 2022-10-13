«Мне предлагали деньги, чтобы я от нее отказался»: отец 11-месячной крымчанки, которую забирают из приемной семьи, рассказал, почему борется за дочь

Жители Симферополя решают, с кем будет жить 11-месячная малышка. Фото: Евгений СТОЯНОВ

В Крыму разразился скандал на почве опеки. 11-месячную малышку собираются изъять из приемной семьи, в которой она прожила восемь месяцев, и передать биологическому отцу. Все бы ничего, но 39-летний Роман отсидел по статье, связанной с наркотиками, а сейчас не имеет постоянного заработка.

Корреспондент «Комсомолки» встретился с родным отцом юной крымчанки, чтобы взглянуть на ситуацию его глазами.

Роман живет в этом доме в Симферополе Фото: Евгений СТОЯНОВ

ОКАЗАЛАСЬ В ДЕТДОМЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ МАТЕРИ

Мама юной жительницы Симферополя умерла спустя полтора месяца после ее рождения. Это произошло 13 декабря 2021 года. В графе об отце у девочки стоял прочерк. В итоге ребенок оказался в детском доме. Там малышка провела около месяца. В январе 2022-го года ее забрали в приемную семью. Счастливыми родителями стали Юлия и Юрий Никулины.

- Мы очень давно хотели ребенка. Но так получилось, что своих детей у нас нет. Мы с мужем долго решались на приемного ребенка, нужно было внутренне быть к этому полностью готовыми, - поделилась Юлия Никулина с «КП»-Крым.

18 января Юлия официально стала опекуном малышки. На тот момент девочке было всего два месяца. А в конце апреля суд удовлетворил иск о признании Юлии законным родителем.

По словам Никулиных, в доме девочка, которую они назвали Лизой, быстро освоилась.

- Малышка тоже нас полюбила, она привыкла к нам, узнает нас, когда видит, знает наши голоса, знает кто свой, а кто чужой. Доченька у нас очень активная, упорная и старательная. Малышка любит наблюдать за птицами, очень любит нашего кота, он вызывает у нее восторг, - говорит Юлия.

Девочка уже привыкла к своим приемным родителям. Фото: Юлия Никулина

ПРАВОВАЯ КОЛЛИЗИЯ

29 апреля суд признал Никулиных законными родителями. Но радость счастливых супругов была недолгой. Оказалось, что о своих правах на ребенка заявил биологический отец Лизы, 39-летний Роман Р. Опека, а позже и суд встали на его сторону.

В апреле администрация Симферополя выпустила постановление, согласно которому Роман Р. был признан отцом ребенка. Причем тест на отцовство мужчина не делал, но, как оказалось, в данном случае это не обязательно.

Как пояснила «Комсомолке» уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева, в действиях органа опеки нарушения закона нет.

- Суть в том, что наш законодатель так прописал закон, что если мама есть, то отец, чтобы подтвердить отцовство, должен сдать анализ ДНК. Если мамы нет, достаточно привести свидетелей. Получается нестыковка. И это уже не первый такой случай. Я уже внесла предложения в аппарат Марии Львовой-Беловой (уполномоченный по правам ребенка в РФ) по внесению изменений в законодательство. И думаю, что наверняка какие-то обобщенные предложения по этому поводу поступят, - сказала Ирина Клюева.

Детский омбудсмен пыталась помочь Никулиным и добиться того, чтобы Лиза осталась в семье. После ее обращения проверку провела прокуратура, но нарушений не нашла.

22 сентября Верховный суд Республики Крым отклонил иск Никулиных об удочерении. После того как решение вступит в законную силу, что произойдет совсем скоро, семья будет обязана отдать ребенка Роману.

- Суд не учел интересы ребенка, находившегося у меня 8 из 10 месяцев своей жизни. И не принял во внимание факты о социальном положении возможного биологического отца, - возмущается Юлия.

Пока идет ремонт, мужчина живет на кухне Фото: Евгений СТОЯНОВ

БРОШУ ПИТЬ, КОГДА БУДУ ЖИТЬ С ДОЧКОЙ

Роман Р. живет в добротном доме в частном секторе на окраине Симферополя. Забора вокруг нет, зато вход в жилище охраняет небольшой песик, который принялся лаять при виде нежданных гостей. Визит корреспондента «КП»-Крым к Роману по времени совпал с приходом социальных работников. Им нужно выяснить условия, в которых совсем скоро окажется 11-месячная девочка.

- Проходите в дом, разуваться не нужно. У меня тут ремонт, проходите, смотрите, - радушно распахивает входную дверь Роман.

На первом этаже расположен санузел, кухня и довольно просторная комната. В помещении ощущается запах «перегара». Да и сам Роман не скрывает, что вечером выпил и сейчас не в лучшем виде.

- А что тут такого? Я же сейчас один, когда буду жить с дочкой, не буду себе такого позволять, - уверенно говорит мужчина.

Пристрой он также планирует сдавать в аренду Фото: Евгений СТОЯНОВ

Ради справедливости стоит отметить, что внутри довольно чисто. Правда, со слов соседей, в доме часто бывают родственники Романа, а дом построил его отец. Возможно, чистоту в доме наводят именно они.

Социальные работники начинают выяснять у Романа о том, чем он собирается кормить девочку, умеет ли он обращаться с малолетними детьми, и на что будет жить.

«МЫ НАЗВАЛИ ЕЕ НАСТЕНЬКОЙ»

- Вы знаете, что приемная семья назвала вашу дочку Лизой, как вы вообще относитесь к тому, что девочка жила с ними? – интересуюсь у Романа.

- Про Лизу знаю, но мы называли ее Настенькой, - с улыбкой говорит мужчина. – К этой семье я отношусь хорошо, они и правда ее любят, тут я не спорю, да и люди они мне кажутся хорошими.

- Так может быть тогда не нужно забирать ее у них? Ведь девочка к ним уже привыкла…

- Ну нет, у ребенка все-таки есть родной отец…

Тем временем социальные работники продолжили расспросы:

- За что конкретно был судим? За употребление или распространение?

На эти вопросы Роман отвечал нехотя. Хотя и признал, что отбывал наказание в колонии по статье, связанной с наркотиками. Также мужчина признал, что шесть лет состоял на учете у нарколога.

Эта комната уже отремонтирована, но мебели здесь почти нет Фото: Евгений СТОЯНОВ

Еще Роман рассказал, что все время пока мать Лизы была беременна, они жили в этом доме. Когда женщина узнала, что оказалась в положении, у нее возникли мысли об аборте.

- Я ей тогда ответил, что все-таки это грех. Ведь это убийство, - вспоминает Роман.

Хотя несколько минут назад он заявил, что был не против такого решения гражданской жены.

НЕ ДАЮТ ВИДЕТЬСЯ С ДОЧЕРЬЮ

Главный вопрос, который возникает в этой ситуации: почему о притязаниях на отцовство Роман заявил спустя столько времени.

- Как только Настю (Роман называет свою дочь этим именем. – Прим. Ред.) забрали в детский дом, я сразу туда пришел, спросил, нужно ли что-то? Подгузники, например, но мне ответили: а ты вообще кто? Ты не отец и сказали больше не приходить, - вспоминает Роман.

По его словам, он добивался встреч с дочерью и тогда, когда она оказалась в приемной семье.

- Меня просто игнорировали и не давали видеться с дочерью. У меня есть все эти сообщения в телефоне, - настаивает Роман. Для него ситуация сдвинулась с мертвой точки после того как он нанял адвоката.

По словам Романа, семья Никулиных даже предлагала ему деньги, чтобы он отказался от своих прав на дочь.

- Мне даже посоветовали записать это на диктофон. Но я не хочу этого делать, зачем я буду подставлять людей, да и я их хорошо понимаю, они и правда относятся к Насте, как к своей дочери, - говорит Роман.

«БУДУ СДАВАТЬ ЖИЛЬЕ В АРЕНДУ»

Из разговора с Романом становится понятно, что постоянного заработка у него нет. Иногда на вопрос об источниках дохода он отвечал туманной фразой «Бог дает», а иногда говорил, что ему помогают родственники. По словам Романа, его отец оказывает услуги по ремонту домов и квартир. Иногда в этих бригадах работает и он.

- Деньги будут, второй этаж буду сдавать в аренду, и вот еще пристрой есть, в выходные там поставят окна, я уже оплатил, - показывает свои владения Роман.

По словам мужчины, по профессии он сварщик. Правда, по этой специальности он почему-то не работает.

Во время разговора Роман курит одну сигарету за одной, а в какой-то момент решает покормить пса. Из грязной кастрюли он достает ужасающего вида засохшую рыбу и кидает ее животному. Но собака ее не ест.

Визит социальных работников подходит к концу.

- Что думаете, - осведомляюсь я у них.

- А ты бы отдал свою дочь? – отвечает вопросом на вопрос женщина.

Я отрицательно качаю головой. В ответ она отвечает: «Ну вот».

После ухода соцработников Роман отчаянно пытается зазвать меня на чай и печенье. Кажется, он не против поговорить еще. Но я вежливо отказываюсь.

- Быть добру, - с улыбкой говорит на прощание Роман, пожимая руку.

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