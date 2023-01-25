8-летний мальчик, которого в Керчи сбил пьяный лихач на BMW, уже неделю не выходит из комы

Иномарка снесла металлическую арку на входе в парк и сбила двух детей. Фото: МВД по РК

Восьмилетний мальчик, которого в Керчи у входа в парк сбил водитель иномарки, уже неделю находится в коме. Его состояние остается тяжелым. Об этом КП-Крым сообщила мама мальчика.

Напомним, ДТП произошло 18 января около 16:30 на пересечении улиц Генерала Петрова, 1-й Пятилетки, Войкова, Славы и Всесоюзной. Водитель BMW 740 не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и сбил двух мальчиков, которые находились у входа в парк, после чего скрылся с места аварии.

Двое детей 7 и 8 лет с различными травмами попали в больницу. Состояние 8-летнего Даниила врачи по-прежнему оценивают как тяжелое. Его прооперировали, но он остается в реанимации. Жизни его друга ничего не угрожает.

- На данный момент состояние нестабильное, тяжелое. Прогнозов нет, как и улучшений,- рассказала КП-Крым мама 8-летнего Даниила - Диана.

У ребенка разорвана печень, повреждена грудная клетка, вследствие чего развилась сердечная недостаточность, а также сильный отёк головного мозга.

Машину нашли недалеко от места аварии. Фото: МВД по РК

Водителя, сбежавшего с места аварии, задержали. Его машину с разбитым капотом и слетевшими после удара номерами в тот же вечер обнаружили недалеко от парка. За рулем оказался ранее судимый 41-летний предприниматель. Мужчина был лишен водительских прав, но это не помешало ему сесть за руль. К тому же, как оказалось, в состоянии алкогольного опьянения. Против него завели уголовное дело, ему грозит от трех до семи лет колонии. Сейчас он под арестом.

По словам мамы мальчика, семья виновника ДТП почти сразу вышла на связь.

- Звонил отец мужчины, от помощи мы отказались, - рассказала Диана КП.

Власти Керчи тем временем сообщили, что обезопасят участок дороги, где произошло ДТП. Местные жители давно просили о «зебре» или «лежачем полицейском» у входа в парк.

- Поступило предложение обустроить на этом участке дороги пешеходный переход, и еще один нанести на обратной стороне по улице Войкова. Подумаем, как улучшить в этом месте уличное освещение. Обязательно рассмотрим возможность установки со стороны улицы 1-й Пятилетки искусственной неровности,- сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

После ДТП, в котором пострадали дети, участок на входе в парк решили обезопасить. Фото: скриншот из видео/Святослав Брусаков/Telegram

Перекрывать этот участок для пешеходов в ГИБДД не считают необходимым: правила здесь соблюдены, водители должны пропускать пешеходов, а аварий на этом месте не было долгие годы, отметили в администрации.

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