Ушастик прямиком из фильма: в Крыму продают Чебурашку за полмиллиона рублей

Продают и новые мягкие игрушки, и советского периода. Фото: Авито

Как и по всей России, в Крыму в прокат вышел в начале января фильм «Чебурашка». Компьютерный милый ушастик буквально дал вторую жизнь своему коллеге из далекого советского прошлого. Вместе со взрывной премьерой на популярном сайте объявлений от крымчан массово начали появляться сообщения о продаже мультяшного героя. В основном «попузьян» продают в Симферополе, Севастополе и Евпатории.

Самым оригинальным, пожалуй, можно назвать сообщение о продаже плюшевого Чебурашки от симферопольца Эдема. За ушастика он поставил баснословную цену - полмиллиона рублей.

Эта игрушка - самая дорогая в Крыму. Фото: Авито

В характеристиках к товару указано, что он «б/у». Это, конечно, считывается. Автор лишь указал, что Чебурашка прибыл «прямиком из фильма» «в нормальном состоянии». И, судя по приписке «без торга» и «срочная продажа», Эдем действительно надеется выручить 500 тысяч рублей, не сбавив ни сотки потенциальному покупателю. Выяснить, почему он выставил такую цену, не удалось. К сожалению, дозвониться до Эдема не вышло. Видимо, ушастого друга он все же не хочет продавать.

За похожую плюшевую игрушку тех времен Виктор из Симферополя просит всего 1000 рублей. Шансов продать ее, конечно, больше. «Советский» возраст Чебурашки выдает смятая шерсть и немного выгоревший цвет.

Советского Чебурашку продают за 1000 рублей. Фото: Авито

Некоторые крымчане вдохновились компьютерным героем из современного фильма и решили сшить миловидного персонажа самостоятельно. Полуметровый Чебурашка с наполнителем холлофайбер поселился в Саках. Своего плюшевого друга Ольга продает за 1800.

Полуметровый Чебурашка с наполнителем холлофайбер поселился в Саках. Фото: Авито

Чуть менее дружелюбен вязаный Чебурашка из Евпатории. Вязаную игрушку Мария продает за 600 рублей. Остается только надеяться, что она не напугает детей.

Евпаториец вряд ли напугает детей, но дружелюбным его назвать нельзя. Фото: Авито

Более миловидного Чебурашку, сделанного своими руками, продает жительница Симферополя. «Мистер Че» стоит 1200 рублей.

- Ящик апельсинов раздал детям, оставил себе один для фото. С мягким характером. Нужен дом, - написала Марина.

У этого персонажа есть вязаное любимое лакомство. Фото: Авито

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