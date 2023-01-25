«Приходил в студию по ночам, но от поклонников не скрывался»: звукорежиссер рассказал неизвестные факты о Высоцком, который записал в Ялте пять песен

В 1976 году Владимир Высоцкий приехал в Ялту по приглашению режиссера Станислава Говорухина, который попросил его написать песни для фильма. Высоцкий отнесся к этому с присущим ему перфекционизмом. Фото: Сергей Метелица\Фотохроника ТАСС

25 января 2023 года исполнилось бы 85 лет легендарному советскому артисту Владимиру Высоцкому. С гастролями и на съемках фильмов Владимир Семенович побывал почти во всех уголках нашей необъятной страны. Высоцкий неоднократно посещал и Крым – как по работе, так и во время отдыха с любимой женой Мариной Влади.

К сожалению, многих оригинальных материалов, рассказывающих о крымском этапе творческой деятельности Высоцкого не сохранилось. Но воспоминания, как и люди, живы до сих пор.

Лично знаком с Владимиром Высоцким был бывший звукорежиссер Ялтинской киностудии Николай Андреевич Шарый. Несмотря на почтенный возраст - 95 лет, ялтинец до сих пор хорошо помнит, как знаменитый бард почти неделю не выходил из звукозаписывающей студии ради записи пяти песен. А еще собеседник «КП»-Крым рассказал, почему артист, несмотря на огромную популярность, мог спокойно гулять по улицам курортной Ялты.

Николай Андреевич Шарый работал звукорежиссером на Ялтинский киностудии с 1958 по 2006 год Фото: Ирина ГЕРЦ

ЗНАКОМСТВО С ВЫСОЦКИМ

Познакомился с Владимиром Высоцким Николай Шарый в октябре 1976 года. В Ялту звезда советского кинематографа приехал по приглашению режиссера Станислава Говорухина, который снимал здесь фильм «Ветер «Надежды». Причем в самих съемках Высоцкий не участвовал - в киноленте должны были звучать лишь песни в его исполнении.

Для Владимира Высоцкого это было в новинку - раньше его композиции либо не включались в фильмы, либо сильно урезались. По задумке же Станислава Говорухина, в фильме прозвучали сразу пять песен - «Шторм» («Мы говорим не «штормы», а «шторма»), «Гимн морю и горам» («Заказана погода нам Удачею самой…»), «Ну вот исчезла дрожь в руках», «Становись моряком» («Вы в огне да и в море вовеки не сыщете брода…»), «Этот день будет первым всегда и везде».

ГОВОРУХИН ОЧЕНЬ ДОВЕРЯЛ ВЫСОЦКОМУ

- Они были в очень хороших дружеских и творческих отношениях с Говорухиным, - рассказывает Николай Шарый, - Как мне уже потом рассказывал Станислав Сергеевич, некоторые эпизоды сериала «Место встречи изменить нельзя» в 1979 году Высоцкий даже снимал сам - Говорухин доверял ему руководить процессом.

Знакомство Владимира Высоцкого с ялтинским звукорежиссером вышло тривиальным - в цехе киностудии. Высоцкий как раз записывал песни для фильма, и попросил нашего героя помочь ему обустроиться в студии и разобраться с аппаратурой.

- Он со звуком работал, я со звуком работал. Вот мы и состыковались на этой почве. У меня остались самые хорошие воспоминания о нем - это был гениальный человек. Он рассказывал мне, что очень хотел, чтобы издали его сборник стихов. Но сделали это только после смерти Высоцкого, - рассказывает Николай Андреевич.

БЫЛ ПЕРФЕКЦИОНИСТОМ

Николай Шарый описывает Владимира Высоцкого как достаточно простого в общении человека. Он не требовал к себе особого отношения, не кичился своей славой, а просто занимался тем, зачем его, собственно, и позвал режиссер - сочинял песни.

- Пока мы снимали фильм, Высоцкий буквально заперся в студии и писал тексты и музыку. У него была одна лишь гитара - других инструментов не было. Наверное, неделю так сидел, - вспоминает Николай Андреевич, - Делал это в любое время, когда студия была свободна. Петь он любил сразу под гитару и в процессе исполнения придумывал что-то новое.

Как отмечает Николай Андреевич, Высоцкий был перфекционистом - ему нужно было, чтобы каждое слово, каждый звук были отработаны до идеала. По словам нашего героя, исполнение песен у Высоцкого под гитару и вместе с оркестром (в итоговую версию фильма «Ветер «Надежды» вошли записи с оркестром, - прим. Ред.) сильно различалось - в первом случае получались душевные композиции, а во втором - словно манифест.

Тексты песен, которые позже вошли в киноленту, лично утверждал режиссер фильма Станислав Говорухин.

- Я помню разговор Высоцкого с Говорухиным в студии, это было при мне. Высоцкий тогда писал песни, а Говорухин послушает и говорит: «Володя, все, заканчивай». А Высоцкий ему: «Нет, подожди, мне здесь что-то не нравится».

Именно по этой причине Высоцкий зачастую пропадал в студии всю ночь - пока не закончит песню.

НЕ СКРЫВАЛСЯ ОТ ПОКЛОННИКОВ

На момент съемок фильма «Ветер «Надежды» в 1976 году Высоцкий был уже большой знаменитостью. По словам бывшего звукорежиссера Ялтинской киностудии Николая Шарого, этот факт тоже заставлял Владимира Высоцкого отрабатывать каждый каждую мелочь в песнях - он понимал, что «не может подвести слушателя».

Николай Андреевич иногда ходил на прогулки по Ялте вместе с легендарным бардом. Наш собеседник отмечает: от поклонников Высоцкий не прятался.

- По улице Владимир ходил спокойно. В те времена в Ялте, особенно летом, постоянно снимались разные фильмы и актеров были сотни, - вспоминает звукорежиссер.

Знали ялтинцы и где жили звезды советского кино - обычно их селили в гостиницу в центре города, на месте нынешнего люкс-отеля «Ореанда».

Несмотря на свою звездность, Высоцкий не прятался от поклонников. Да и скрываться было незачем: в те времена Ялта была этаким кино-городом, где встретить звезду можно было на каждом шагу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Ко мне однажды подошли на съемках ребята из Херсона и спросили, правда ли у нас в студии Высоцкий, - рассказывает Николай Шарый. - Я ответил - да. Они просили ему передать, что восхищаются его талантом и благодарны за его творчество. Я потом Володе сказал, что на него молятся как на Бога, а он мне: «Ну, это же не моя заслуга, это они так воспринимают».

ЧЕЛОВЕК ОГРОМНОГО ТАЛАНТА

Высоцкий был неравнодушен ко всему, что происходило в стране. Кто-то даже называл его песни антисоветскими. Не секрет, что концертов на больших площадках у певца не было. К тому же жена Марина Влади - гражданка Франции - «не делала чести» советскому поэту.

- Он любил страну, хоть и критиковал, но никогда не издевался, - говорит Николай Шарый, - Высоцкий не давал концертов на открытых площадках, ему не позволяли этого. Мне казалось, что он очень страдал от того, что не мог найти себе места, не мог выступать перед тысячами людей. Он чувствовал себя как будто в клетке, возможно, это в какой-то мере и решило его судьбу. Но публика Высоцкого очень любила.

Высоцкий был перфекционистом и зачастую пропадал в студии всю ночь - пока не закончит песню. Фото: Сергей Метелица\Фотохроника ТАСС

Человек огромного таланта - именно так описывает наш герой Владимира Высоцкого.

- Когда он записал песни к фильму «Ветер «Надежды», все удивлялись - как обычный человек со своими слабостями мог создать такие гениальные вещи. А мне всегда было очень интересно наблюдать, как он работает в студии, особенно, пишет тексты к песням. Он мог часами сидеть в этом зале и не уходил, пока не был доволен результатом. Это не такое простое дело, как кажется, - рассказывает Николай Андреевич.

ЗАПИСЕЙ НЕ ОСТАЛОСЬ

Николай Андреевич признается - материалов с песнями Владимира Высоцкого, а также фотографий со съемок раньше было много. На протяжении десяти лет их бережно хранили, а после развала Советского Союза, «развалились» и хранилища.

- Киностудия, и все, что в ней было, развалилась моментально. Можно было все защитить и оставить, но почему-то руководство этого не сделало. Я не ищу виноватых, но мне кажется, что к этому причастны многие. Мы переезжали в новые помещения, а куда девать эти пленки? Места не было. Все попросту выкидывалось. Пленки нельзя просто в чулан кинуть. Им нужны особые условия, которых у нас не было, - говорит Николай Шарый.

Так сейчас выглядит Ялтинская киностудия. Во времена Высоцкого она располагалась в другом здании Фото: Евгений СТОЯНОВ

Фотографии со съемок с Высоцким, по словам Николая Андреевича, тоже были.

- У нас в штате был профессиональный фотограф - не просто человек с улицы. И материалы со съемок были. Потому что мы сдавали картину (снятый фильм, - прим. Ред.) и документы, и рекламные материалы. Фотографий было очень много. На них был не только Высоцкий, но и другие актеры. Но все оказалось в мусорном ящике. Тогда это никому было не нужно, - сокрушается бывший звукорежиссер.

Николай Андреевич проживает в своей квартире в Ялте. У него не осталось материалов о Владимире Высоцком, а о тех временах напоминает лишь старенький магнитофон Фото: Ирина ГЕРЦ

ПРИХОДИЛ ПРОСТИТЬСЯ СО СТАРЫМ ЗНАКОМЫМ

Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года в своей квартире в Москве. Причиной смерти была названа острая сердечная недостаточность. Спустя три дня - 28 июля - великого советского барда похоронили на Ваганьковском кладбище в столице.

Проститься с артистом пришли более ста тысяч человек. Николай Андреевич Шарый на похоронах не присутствовал - не смог из-за работы в Крыму.

- Я много раз был на могиле Володи, старался приходить каждый раз, когда приезжал в Москву, - заканчивает свой рассказ Николай Шарый, - Говорил ему, что мы все очень скучаем. Жаль, что он так мало прожил. И жаль, что при жизни его так и не признали тем, кем он всегда хотел быть - в первую очередь поэтом.

Николай Шарый уже давно на пенсии, но до сих пор хранит воспоминания о Высоцком как о человеке огромного таланта Фото: Ирина ГЕРЦ

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