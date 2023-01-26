Был уверен, что родители погибли: подростку, пострадавшему при обстреле Бердянска, помогли найти семью

17-летний парень получил ранение в Бердянске в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму помогли найти родителей подростка, который пострадал во время обстрела Бердянска в 2022 году. Парень был уверен, что они погибли.

Как рассказала КП-Крым уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева, 17-летний Николай с осколочным ранением был доставлен в детскую больницу Симферополя. У мальчика был поврежден глаз, его прооперировали, но спасти важный зрительный орган не удалось.

Не удавалось найти и семью парня. Молодой человек был уверен, что их нет в живых.

- Мы стали искать родителей и в конце-концов нашли. Оказалось, что они выехали из города, а когда ситуация нормализовалась, вернулись,- рассказала Ирина Клюева.

После операции подросток прошел курс реабилитации в санаториях Крыма. После чего за счет усилий республиканских властей его отправили домой к родителям.

- Недавно он прислал нам фотографию, на которой он с мамой, - отметила омбудсмен.

Как сообщали ранее крымские медики, в период активных боевых действий на Украине на лечение в Крым поступало немало детей с огнестрельными ранениями и минно-взрывными травмами. Все им оказывали необходимую помощь.

Напомним, в начале марта 2022 года в Крым доставили 9-летнего мальчика, который вместе с мамой и братьями попал под обстрел в пригороде Херсона. Женщина погибла, ее сына крымские врачи поставили на ноги и передали отцу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Крымские медики спасают тяжело раненого ребенка из Украины

Трое детей остались без матери, с родственниками из Турции связались представители МИДа (подробнее)