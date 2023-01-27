Находился в коме больше недели: 8-летний Даниил, которого у входа в парк в Керчи сбил пьяный водитель на BMW, умер в больнице

Двое детей стояли у входа в парк. В тот самый момент в них на огромной скорости влетела иномарка. Фото: МВД по РК

Восьмилетний мальчик, которого неделю назад сбил пьяный лихач на BMW, умер в больнице этой ночью. Информацию об этом КП-Крым подтвердили в республиканском Минздраве.

- Ребенок скончался, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ДТП произошло вечером 18 января в Керчи. У входа в парк на пересечении улиц Генерала Петрова, 1-й Пятилетки, Войкова, Славы и Всесоюзной двух мальчиков 7 и 8 лет на полной скорости сбил автомобиль BMW 740. Водитель скрылся с места аварии, но его авто с разбитым капотом и потерянные в результате удара номера нашли неподалеку.

Мужчину задержали. Оказалось, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения, к тому же был лишен водительских прав. Мужчине 41 год, он является предпринимателем. Как уточнили в СК, в прошлом водитель был судим.

Оба мальчика в результате аварии попали в больницу. Однако 8-летний Даниил с тех пор так и не пришел в себя. После ДТП он впал в кому, его состояние врачи оценивали как нестабильное и тяжелое. Медики диагностировали у ребенка разрыв печени, повреждение грудной клетки, вследствие чего развилась сердечная недостаточность, и сильный отёк головного мозга. Жизни второго ребенка ничего не угрожало.

Накануне мама Даниила рассказала КП-Крым, что состояние ее сына ухудшилось. Об этом семье сообщили в больнице.

- Ему стало хуже, - сообщила мама мальчика.

Даниил так и не пришел в себя после аварии. Он находился в коме больше недели.

Виновник страшной аварии сейчас под арестом. Против него завели уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

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