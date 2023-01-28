Как и на чем можно экономить: 5 шагов по достижению финансовой цели

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Порой мы тратим деньги, не задумываясь, сколько их осталось до зарплаты. А потом пересчитываем остаток, и пытаемся распределить его равномерно на неделю. И кажется, что люди, которым удается каждый месяц хотя бы небольшую сумму, чуть ли не супергерои. Начало года — самое время строить финансовые планы. Ниже расскажем об основных способах экономии, которые позволят накопить деньги без жестких ограничений.

1. Поставьте вдохновляющую цель

В первую очередь, финансовые эксперты рекомендуют правильно поставить цель, ради которой вы будете экономить. Ставить цели при этом лучше всего реальные. Например, если у вас зарплата 30 тысяч рублей, не нужно планировать, что через год вы накопите миллион. Возможно, вас вдохновит покупка нового кухонного гарнитура, телевизора или путешествие в экзотическую страну, а может быть, вы давно хотели пройти новые обучающие курсы, чтобы сменить профессию? Чем четче и реальнее будет цель, тем проще будет откладывать на нее деньги.

2. Попробуйте отказаться от вредных привычек

Приведем простой пример: если в день вы выкуриваете шесть сигарет и покупаете раз в несколько дней пачку за 250 рублей, то в месяц вы потратите 2250 рублей. Понятно, что резко отказаться от этой вредной привычки не получится, но все же можно для начала попробовать выкуривать в день не по шесть, а по 3 сигареты. И в месяц получится сэкономить уже 1125 рублей, к примеру. За год это 13 500. Согласитесь, хороший бонус в копилку? А если и вовсе удастся бросить курить, то будет отложено целых 27 000 рублей. А если в течение года вы передумаете покупать 10 бутылок вина, то плюсом «заработаете» на мечту еще 3000-5000 рублей. Можете также проанализировать и другие вредные привычки, которые съедают бюджет. Хорошим и немаловажным бонусом станет не только увеличение накоплений, но и улучшение здоровья.

3. Проанализируйте расходы

Удобнее всего записывать траты не в блокнот или гугл-таблицу, а установить на смартфон мобильное приложение того банка, картой которого пользуетесь. Для чистоты эксперимента, конечно, нужно рассчитываться везде по безналу — в транспорте, кафе, супермаркетах. Также не забудьте и про безналичную оплату коммуналки, обучения и о других тратах онлайн. Тогда в конце месяца в разделе расходы вы увидите прозрачную картину — сколько средств потрачено на развлечения, походы в кафе, какая часть зарплаты пошла на оплату бензина, еды, лекарств и так далее. Проанализируйте, что вам хотелось бы изменить. Возможно, в следующем месяце лучше потратить чуть меньше денег на билеты в кино и походы в рестораны. Учтите все расходы — обязательные и те, на которых действительно можно сэкономить. Слишком сильно бюджет не урезайте, вам должно быть комфортно. Иначе накопительный режим быстро надоест. И обязательное правило – отложите 10% от получки сразу же, иначе в конце месяца этих денег может не остаться.

4. Пользуйтесь акциями и бонусами от банков

Когда хочется как можно быстрее накопить определенную сумму денег, в ход идут разные инструменты. И не стоит пренебрегать возможностью вернуть часть потраченной суммы в виде кешбэка на карту. Часто банки начисляют бонусы или предлагают клиентам поучаствовать в акциях, расплачиваясь дебетовыми и кредитными картами. Например, пользователи карт РНКБ могут получить до 5% кешбэка в феврале за покупки в категориях «Спорттовары», «Животные» - 3%, «Красота» - 2% и «Супермаркеты» 1%. Например, если в феврале вы потратили 10 тысяч рублей на спортивный инвентарь, то в марте вам вернется на карту 500 рублей. Их тоже можно будет причислить к накоплениям. За год так может набежать 5-6 тысяч рублей.

5. Не храните деньги дома

Заставить себя не тратить накопленные деньги на спонтанные покупки очень сложно. Особенно, если купюры хранятся дома в шкатулке. Гораздо надежнее будет открыть пополняемый вклад в банке, и снимать оттуда средства станет уже психологически сложнее, чем просто взять очередную купюру. Прежде, чем потратить накопленное, вы подумаете, нужно ли это. Ведь ваша финансовая цель становится ближе, если накоплений больше. И наоборот – чем чаще опустошать заначку, тем дальше ваша мечта.