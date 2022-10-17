«В шоке, что расследование не завершено»: родные погибших в керченском политехе рассказали, что чувствуют спустя четыре года после трагедии

Год назад на кладбище в Керчи установили мемориал памяти погибших в политехе Фото: Юлия МАРКИНА

В Керчи вспоминают жертв трагедии в политехническом колледже. Четыре года назад, 17 октября 2018 года, в результате взрыва и стрельбы в учебном заведении, которые устроил студент того же колледжа Владислав Росляков, погибло больше двадцати человек. Еще десятки были ранены.

В тот день скорые одна за другой доставляли пострадавших в больницы. К транспортировке подключались обычные горожане - раненых увозили на такси и даже грузовиках.

21 жизнь спасти не удалось. С погибшими прощались на центральной площади Ленина, хоронили всем городом.

Погибшие при трагедии в колледже похоронены рядом Фото: Юлия МАРКИНА

Спустя три года на центральной аллее городского кладбища установили мемориал памяти. Он выполнен из бронзы в виде простреленной ученической тетради, из которой ввысь улетает стая жаворонков. К четвертой годовщине здесь полностью благоустроили территорию - установили скамейки, высадили деревья и подвели освещение.

Контролировал строительные работы от лица родителей Решат Джураев. Сам строитель, в той трагедии он потерял 17-летнего сына Рудена. Причем, в том же колледже учился и старший сын мужчины, но буквально перед взрывом парень вышел покурить во двор.

- Руден похоронен в деревне, в Горноставке. Мы с женой сегодня уж были у него…, - говорит Решат.

Решат Джураев лично контролировать ход работ по возведению мемориала Фото: Юлия МАРКИНА

С утра на кладбище приходят родственники погибших, на могилы кладут цветы, любимые конфеты детей. Всего на аллее памяти девять захоронений, остальные похоронены рядом с родными или в других населенных пунктах.

- Это словно вчера было. Это только говорят, что со временем боль утихает. Это неправда. Единственный человек, который сможет понять нас, тот, который испытал подобное, - говорит Светлана Лысенко, мама погибшего при трагедии в политехе 18-летнего Руслана.

У Светланы Лысенко при трагедии в колледже погиб сын Руслан Фото: Юлия МАРКИНА

У родителей погибших ребят до сих пор много вопросов по событиям четырехлетней давности. Например, почему дело все еще не закрыто, если установлено, что расстреливал сверстников и заложил взрывное устройство студент того же колледжа Владислав Росляков? Почему не понесла наказание и сейчас работает в другом учебном заведении директор колледжа, которая не предприняла меры по безопасности? Или почему после трагедии в колледже в других учебных заведениях до сих не приняли жесткие меры по недопущению подобного?

- Справедливости нет, хотя бы в этом деле. Сколько трагедий произошло после этого, но выводы никто не делает,- говорит Решат Джураев. – Где обещанная вооруженная охрана на входе? Сидят одни ЧОПовцы и рамка металлодетектора. А что эта рамка, если он идет и сходу начинает [стрелять]? А должно быть два человека – один пропускает, другой на подстраховке. Но этого никто не будет делать, потому что все это стоит денег.

К могилам родственники принесли цветы и сладости Фото: Юлия МАРКИНА

Трагедии, подобные керченской, по мнению родителей, должны пресекать соответствующие службы. Чтобы видео, которые провоцируют подростков на убийства, не попадали в Интернет.

- Росляков искал часовой механизм в Интернете. Куда в таком случае смотрели те, кто должен за этим следить? И почему не отреагировала директор, если за месяц до трагедии Росляков распылил в колледже газовый баллончик? То, что произошло позже, в Казани, в Ижевске, это все последователи.. Пока чиновники не начнут действовать, ничего не изменится - говорят родители.

Память погибших почтили чиновники и родственники погибших Фото: Юлия МАРКИНА

Сам Владислав Росляков похоронен на Безымянном кладбище в Керчи, это в другой части города. Навещают ли его могилу родственники неизвестно. Напомним, следствие по делу о массовом убийстве в политехническом колледже не завершено.

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