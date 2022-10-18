Пользователи кредитных карт РНКБ могут увеличить льготный период до 115 дней в мобильном приложении

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Владельцы кредитных карт РНКБ могут самостоятельно увеличить льготный период карты до 115 дней. Это можно сделать в обновленной версии мобильного приложения. При этом в банке отметили, что кнопка об увеличении беспроцентного периода появится только у клиентов, которые не имеют задолженности по кредитке на данный момент.

Раньше продлить льготный период можно было при обращении в офис РНКБ или в чате мобильного приложения. Теперь же пользователь может, следуя подсказкам, сделать это самостоятельно. В первую очередь, клиенту нужно нажать на иконку кредитной карты в мобильном приложении. Затем нужно выбрать пункт «Действия» - «Управление» и, наконец, «Увеличить срок льготного периода.

Среди основных преимуществ кредитной карты с увеличенным льготным периодом — бесплатное открытие и годовое обслуживание. Беспроцентный период действует на все покупки и снятие наличных. Кроме того, владельцам кредиток доступен лимит до 1 миллиона рублей.

КАК РАБОТАЕТ ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД ПО КРЕДИТКЕ

Льготный период по картам РНКБ начинается каждый новый месяц, так что расплачиваться кредиткой можно каждый месяц. После этого будет три месяца, чтобы погасить долг, не выплачивая проценты банку. Однако пользователям кредиток нужно помнить о том, что до 25-го числа нужно обязательно вносить 5% от суммы задолженности на первое число месяца. Проценты при этом не начисляются, так что клиенты во время льготного периода только погашает основную часть долга. Но это нужно обязательно делать, чтобы продолжал действовать льготный период.

ЦИФРЫ

По данным РНКБ, кредитными картами ежемесячно пользуются около 300 тысяч клиентов. Средний кредитный лимит по кредиткам, которыми активно пользуются, составляет 31,6 тысячи рублей.

В среднем пользователи кредиток РНКБ тратят 3907 рублей за одну покупку. Все условия использования кредитных карт обозначены на официальном сайте банка.