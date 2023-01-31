При рождении первого ребенка будут выплачивать 587 тысяч рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА

Если в прошлом месяце уже начали дорожать билеты на поезда, то с 1 февраля крымчан не порадует очередная новость — придется больше платить за проезд в городском общественном транспорте. Итак, согласно приказу Госкомитета по ценам Республики Крым, в Симферополе, Ялте, Алуште, Феодосии, Джанкое, Белогорске, Керчи и Евпатории цена проезда составит 25 рублей (при оплате картой) и 30 рублей (если оплачивать наличными). Такая стоимость установлена на проезд в городских маршрутках, троллейбусах и трамваях.

Чуть ниже нужно будет платить в Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском — 22 и 27 рублей. Льготников подорожание не коснется. Для подтверждения льготного проезда нужно будет приложить банковскую карту к валидатору, деньги при этом не спишутся. Кроме того, карта с 1 февраля понадобится льготным пассажирам для бесплатного проезда в пригородных поездах.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУСЛУГ

С начала февраля войти на портал Госуслуги можно будет не только с помощью логина и пароля, но и используя биометрическую систему. Согласно постановлению правительства РФ № 1879 от 21 октября, возможность использовать биометрию предоставляется добровольно. Оставить необходимые данные и зарегистрироваться в Единой биометрической системе можно в отделении банка из списка, указанного на сайте ЕБС. В течение нескольких дней биометрические данные будут подтверждены, и их можно будет использовать для авторизации на Госуслугах.

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

С последнего месяца зимы вырастет сумма выплат в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и при профессиональных заболеваниях. Максимальный размер единовременной выплаты составит 131,7 тысячи рублей (раньше 117,7 тысячи рублей). Максимальный размер ежемесячной выплаты увеличен до 101,3 тысяч рублей.

ПОСОБИЯ И МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

С 1 февраля на 11,9% увеличится размер более 40 социальных пособий. Как пояснили в Минтруде РФ, повышение посчитали из расчета индекса потребительских цен за прошлый год. Единовременно при рождении ребенка будут выплачивать 22,9 тысячи рублей, а минимальная ежемесячная выплата по уходу за ребенком составит 7,9 тысячи.

Также в последний месяц зимы увеличится материнский капитал. За первого ребенка будут выплачивать 587 тысяч рублей (на 6,5 тысячи больше). Выплата за второго ребенка увеличена на 82,5 тысячи — до 775 600 рублей.