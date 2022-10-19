Тракт на подмогу каналу: новая водная артерия Крыма готова на 65%

Канал вернулся к жизни в феврале 2022 года Фото: Анна КИРИЕНКО

17 октября 1963 года днепровская вода пришла в Крым. Этому событию предшествовала долгая работа инженерной мысли по поиску источников пресной воды для степной части полуострова и возможности ее транспортировки. Реализация найденного решения заняла 13 лет - строительство Северо-Крымского канала по сей день остается одним из памятников трудового героизма советского народа и эпохи глобальных преобразований.

ПРИШИЛИ К УКРАИНЕ

Пересохшее русло канала после блокады 2014 года Фото: Анна КИРИЕНКО

Собственно, создание крупного гидроузла для искусственного орошения степных солончаков и введение в оборот больших посевных площадей и послужило толчком к перекраиванию административных границ. Каховская гидроэлектростанция на реке Днепр и Южно-Украинский канал находились в управлении Украинской СССР, а Северо-Крымский канал - РСФСР. Чтобы устранить двойное подчинение, генсек ЦК КПСС Никита Хрущев в 1954 году по рекомендации Госплана включил Крымскую область в состав украинской республики, чтобы контроль над «стройкой века» был в одних руках, как и все победы в народнохозяйственном комплексе. Система Северо-Крымского канала вводила в оборот дополнительно 400 тысяч га земель, которые давали продовольственное зерно для всей страны и позволяли увеличивать экспорт, принося в страну валютную выручку. Вдобавок наливные накопительные водоемы решали проблему стабильного питьевого водоснабжения Восточного Крыма и Симферополя, который не мог развиваться и строить новые микрорайоны без источников пресной воды. Самое крупное в системе канала Межгорное водохранилище на 50 миллионов кубометров, построенное уже в 80-х годах, должно было решить эту проблему.

Тракт водоподачи повторяет маршрут Северо-Крымского канала. Фото: ОЭК

ОТРЕЗАЛИ ДОСТУП

После потери «украинской прописки» в 2014 году Крыму отрезали доступ к днепровской воде. Русло Северо-Крымского канала перекрыла дамба, и надежды на межгосударственное соглашение для подачи воды окончательно растаяли весной 2015 года. Запасов пресной воды в водохранилищах хватало для обеспечения населения, но на поля ее подачу прекратили. Вдобавок под угрозой перехода в режим повышенной экономии оказался восток и юго-восток полуострова: Судак, Феодосия, Керчь получали днепровскую воду, замену которой нужно было искать в срочном порядке. Тогда родился дерзкий проект по переброске воды из подземных источников на Севере Крыма по руслу Северо-Крымского канала в восточную часть полуострова. Их запасов должно было хватить для питьевого водоснабжения, а для прокладки временного водовода от водозаборов до бетонного русла задействовали военных. Так по временной схеме началась подача от 70 до 135 тысяч кубометров воды из артезианских источников в Феодосию, Керчь и Судак.

Канал стали использовать для транспортировки воды из подземных источников Фото: Анна КИРИЕНКО

ЗАКРЫТЬ ПОТОК

В 2017 году началось строительство закрытого водовода, поскольку через испарение, стыки и трещины в русле канала уходило от 40% до 60% воды. Причем самой чистой, поднятой с водоносных горизонтов на глубине 130-150 метров. Для начала подрядчик - ООО «Объединенная энергостроительная корпорация» - должен был заменить все временные трубопроводы, проложенные военными, проложить под землей водоводы от трех водозаборов и построить насосную станцию для перекачки воды в русло Северо-Крымского канала. А затем приниматься за возведение системы трубопроводов и насосных станций, повторяющих путь пресной воды с севера на восток полуострова, проторенный в середине прошлого века.

- У нас до этого гидротехнические объекты были, но не такие, как масштабный тракт водоподачи, - рассказал директор филиала «ОЭК» Марк Луньков. - Была реконструкция Саяно-Шушенской ГЭС после аварии 2009 года, атомные станции, ТЭС, ТЭЦ. Первый этап тракта водоподачи проходит под землей до насосной станции в селе Октябрьском, его мы сдали в 2018 году. Теперь возводим самую большую часть - от села Октябрьского до Феодосии и Керчи. Цель, чтобы чистая вода из подземных источников доходила до потребителей без каких-либо открытых участков.

Закрытый подземный водовод не только позволяет сохранить весь объем поднятой из-под земли артезианской воды, но и делает ее подачу безопасной. В дополнительной очистке от мусора, водорослей и примесей она не нуждается, а перед каждой из пяти насосных станций, предусмотренных по линии тракта, вода проходит обеззараживание в накопительном резервуаре. Вдобавок водовод подходит непосредственно к городским водоочистным сооружениям Феодосии и Керчи, где тоже проводят очистку перед подачей воды в сеть.

ОСТРОТУ ПРОБЛЕМЫ СНЯЛИ

Общая протяженность новой водной магистрали с учетом подводящих трубопроводов от Просторненского, Неженского и Новогригорьевского водозаборов, составляет 217 км. Это чуть больше половины от Северо-Крымского канала - самая большая искусственная река в Европе в длину достигает 402 км. Задачи по объемам перекачки воды у них несопоставимые: в советский период по каналу ежегодно перекачивали до 3 миллиардов кубометров воды, а тракт водоподачи рассчитан на 72 миллиона кубов в год.

Всего на Восток Крыма будет подаваться 195 тысяч кубометров воды ежесуточно. Из них 106 предназначено потребителям Феодосии, Коктебеля, Щебетовки и Судака. На Керчь пойдет 89 тысяч кубов с расчетом на близлежащие села Ленинского района. Планировалось, что уже к концу этого года Феодосия получит воду по новой магистрали. Хотя по графику это должно произойти в марте 2023 года.

- В прошлом году была гонка, потому что воды не было, пока не пустили воду по Северо-Крымскому каналу, - пояснил заместитель директора по строительству АО «ОЭК-ГТ» Алексей Дронов. - Сейчас такой остроты проблемы нет, но задача была поставлена и ее никто не отменял. И если поступит команда дать воду в Феодосию, мы ее дадим. Даже с учетом того, что пока не готова главная насосная станция во Владиславовке, где еще идет монтаж и наладка оборудования, воду можно пустить в обход - строительство самого тракта к Феодосии завершено, все 126 км труб уложены.

ОЧЕРЕДЬ НА ЗАВОД

Строительную готовность объекта подрядчик оценивает в 65%. Не хватает трансформаторных подстанций, которые будут обеспечивать электроэнергией работу насосных станций, не все оборудование пришло для систем автоматики и управления - весь тракт водоподачи будет регулироваться дистанционно из главной диспетчерской во Владиславовке. Компьютерную технику и системы мониторинга там установят уже перед самой сдачей объекта в эксплуатацию, что произойдет в конце 2023 года.

- Были трудности по импортозамещению, но выход нашли, оборудование заказали, - уверяет Дронов. - Заводы-изготовители работают на всю страну, приходится ждать своей очереди. Вот на изготовление трансформаторных подстанций уйдет три месяца, не меньше. Ждем их поступления в ноябре.

Всего для стабильной работы тракта водоподачи нужно больше 30 трансформаторных - у каждой насосной станции и еще 26 по всей линии водовода. Тогда оператор из центральной диспетчерской сможет регулировать задвижки по всей протяженности тракта в 154 км. Кроме того, для технологического обслуживания водовода предусмотрена асфальтированная дорога, поскольку большая часть трубы проходит по сельхозземлям, в дождливую погоду к нужному участку можно будет подъехать только на тракторе.

ПЛАН ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ

С запуском в феврале этого года Северо-Крымского канала возникли сомнения, стоит ли достраивать тракт водоподачи, если особая нужда в собственных источниках воды отпала? Однако план преодоления вододефицита в Крыму, принятый правительством РФ, остается в силе, а в нем и достройка Бештерек-Зуйского водовода, и реконструкция Межгорного водохранилища, и новый масштабный проект по перегонке воды месторождений на Севере полуострова в направлении Востока и Юго-Востока полуострова. Отказаться от этих проектов на полпути будет неоправданным расточительством, ведь в каждый вложен не один миллиард рублей. Стоимость строительства тракта водоподачи составляет почти 22 миллиарда рублей, и при готовности проекта на 65% заморозить стройку, значит, потерять все государственные вложения. К тому же если остановить добычу воды из подземных источников, скважины быстро заилятся и станут непригодными.

Подземная артерия исключает потерю воды Фото: Анна КИРИЕНКО

В зимний период Северо-Крымский канал всегда останавливали на профилактические и ремонтные работы. Сейчас они особенно актуальны, поскольку 8 лет простоя не прошли бесследно: бетонные лотки для подачи воды в ответвления от основного русла рассохлись и просели, есть износ систем и оборудования, которое не меняли больше 30 лет. В начале октября о состоянии Северо-Крымского канала и его подготовке к работе в осенне-зимний период говорили на совещании в Госсовете Крыма. Технически канал устарел, и хоть большинство агрегатов находятся в рабочем состоянии, они расходуют непомерные объемы электроэнергии - для подъема воды по руслу задействованы мощные насосные станции, каждая из которых потребляет от 4 до 6 мВт. Например, чтобы поднять 1 тысячу кубометров воды до Межгорного водохранилища, нужно затратить 365 кВт электроэнергии. Финансовые вливания в модернизацию системы канала и орошаемого земледелия еще 10 лет назад оценивались в 80 миллиардов рублей. Сколько сейчас потребуется средств на первоочередные работы и капитальный ремонт пока не берется сказать никто. Этот вопрос парламентарии вынесут на ближайшее заседание президиума крымского парламента, чтобы все ведомства представили свои предложения, в том числе по ремонту межхозяйственных оросительных систем и русла Северо-Крымского канала.

ПОЛЯМ НУЖЕН КАНАЛ

Министерство сельского хозяйства Крыма свои расчеты уже озвучило. На восстановление оросительных систем, привязанных к Северо-Крымскому каналу, потребуется более 10 миллиардов рублей. Об этом сообщила, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

- За 8 лет без днепровской воды мелиоративные сети пришли в негодность, и восстановить их без финансовой помощи государства фермеры не в состоянии, - убеждена первый замминистра сельского хозяйства Алиме Зарединова. - Планируется, что за ближайшие три года будет восстановлено более 90 тысяч гектаров мелиоративных земель, а в последующем вернуть под полив площади, которые существовали до 2014 года. Уже организации разрабатывают соответствующие проекты в соответствии с первым краткосрочным этапом, и мы со своей стороны будем ходатайствовать о согласовании программы для восстановления сетей и орошения перед правительством Российской Федерации.

Введение в эксплуатацию тракта водоподачи снимет нагрузку с Северо-Крымского канала по питьевому водоснабжению крымчан. Это облегчит процесс модернизации и реконструкции систем водоносной магистрали, который потребует отдельной программы и растянется не на один год. Но без нее Крым не сможет развивать сельское хозяйство и задействовать все площади для решения задач продовольственной безопасности не только региона, но и всей страны. За 8 лет аграрии научились использовать пруды-накопители, использовать подземные источники и современные экономичные системы полива. Но этого не хватит, чтобы противостоять главной беде крымской пашни - засолению, давать рекордные урожаи зерна, как в этом году, - больше 2 миллионов тонн.