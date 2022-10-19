В Керчи начали поступать сообщения о минировании церквей

В храмы Керчи стали поступать сообщения о минировании Фото: Юлия МАРКИНА

Следом за минированием школ и детских садов сообщения с угрозами стали поступать на заводы и в церкви Керчи. 19 октября покинуть помещения пришлось прихожанам на время проверки храмов правоохранителями.

-Да, есть информация о промышленных предприятиях и церквях, - уточнили КП-Крым в керченском горсовете.

Череда сообщений о минировании продолжает поступать в учреждения разной сферы деятельности в Крыму начиная с конца февраля, когда было объявлено о начале специальной военной операции на Украине. Школы, детские сады, вузы, суды и торговые центры полуострова вынуждены проводить эвакуацию из-за писем с угрозами.

Ситуация особо накалилась в Керчи, где с 7 октября фактически нет занятий в школах. Из-за сообщений о минировании детей отпускают по домам едва только начинаются уроки. Многие родители отмечают, что остаются дежурить у школ на случай эвакуации или вовсе не ведут детей на занятия.

В таком режиме Керчь живет вторую неделю. Поэтому сейчас многие школы перешли на дистанционное обучение – шаг вынужденный, чтобы не отстать по учебной программе и обеспечить безопасность школьников.

Кроме школ, в городе эвакуируют детские сады, больницы и поликлиники. Их работа возобновляется после того, как здания проверят правоохранители.Чтобы малыши не мерзли на улице во время эвакуации, местные власти приняли решение выделить автобусы, где могли бы греться дети во время проверки детсадов.

- Сейчас у нас пять садиков которые мы должны обеспечить согревом. Мы выделяем 12-13 автобусов дополнительно, которые в таких случаях просто подъезжают и заводят [детей], - сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков на встрече с родителями во время траурных мероприятий по случаю четвертой годовщины трагедии в политехническом колледже.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов попросил родителей набраться терпения. По его мнению, ситуация изменится «с достижением целей специальной военной операции». По данным правоохранителей угрозы поступают от неизвестных из сопредельного государства.

13 октября на заседании республиканской антитеррористической комиссии было принято решение в целом не переводить школы Крыма на дистанционное обучение в связи со сложившейся ситуацией. Учебные заведения продолжат работу в штатном режиме.

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Решение принято по итогам заседания антитеррористической комиссии (подробнее)