Средний уровень реагирования вводится в Крыму Фото: Михаил ПАТЛИС

Президент России Владимир Путин ввел средний уровень реагирования на территории восьми субъектов страны. Среди них - Крым, Севастополь, Краснодарский край, а также Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. Согласно указу, опубликованному на официальном портале Правительства РФ, новые меры будут действовать с сегодняшнего числа - 19 октября.

«Комсомолка» объясняет, с чем связаны такие меры и что это значит.

ЧТО ТАКОЕ «СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РЕАГИРОВАНИЯ» В КРЫМУ

Средний уровень реагирования означает, что прежде всего усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики теперь под особым контролем.

Введение среднего уровня реагирования означает, что:

- будет усилена охрана общественного порядка

- на объектах, обеспечивающих работу транспорта, связи и энергетики вводится особый режим работы

- вводится особый режим на въезд и выезд с территории Крыма - транспортные средства будут досматривать

- на объектах, обеспечивающих функционирование транспорта, связи и коммуникаций вводится контроль

ПОЧЕМУ ВВОДИТСЯ «СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РЕАГИРОВАНИЯ» В КРЫМУ

Согласно указу президента Владимира Путина, меры, осуществляемые в субъектах РФ различного уровня приняты «в целях повышения эффективности деятельности высших должностных лиц» в связи с введением военного положения на территориях Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

На новых территориях при этом введен максимальный уровень реагирования.

Как подчеркнул советник главы Крыма Олег Крючков, ограничений въезда и выезда по Крыму.

- Дополнительные полномочия губернаторов не означают автоматическое введение указанных мер. Будут сформированы штабы и по их решению могут вводится ограничения, - подчеркнул Крючков.