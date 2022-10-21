Активистов из Симферополя, Cевастополя и Краснодара приглашают на экологическую акцию по очистке природных территорий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Реализация социально-образовательного проекта «Энергия Юга» от РНКБ продолжается. Так, в ближайшие выходные запланирована масштабная волонтерская экологическая акция. Активисты соберутся 22 октября в 11:00, акция по очистке особо охраняемых территорий пройдет в Симферополе, Севастополе и Краснодаре.

Участвовать в проекте будут сотрудники банка РНКБ и волонтеры, а присоединиться к ним могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте https://pro.rncb.ru. Самым активным участникам банк подарит эксклюзивные экоподарки.

- Главной целью акции является формирование и развитие бережного отношения к природе, а также поддержание экологического баланса южных регионов России, - отметили в банке.

Участники акции соберутся в Симферополе в дендрарии им. М. В. Печенкина в зона парковки Дворца детского и юношеского творчества на ул. Киевская, 52. В Севастополе точной сбора станет бухта Круглая, набережная Андрея Первозванного, 13. В Краснодаре волонтеров ждут на Пашковских плавнях, в зоне парковки Краснодарского академического театра Драмы, ул. Красноармейская, д.110

Экология - одно из направлений проекта «Энергия Юга», который реализуется по инициативе РНКБ этой осенью. Также желающие могут поучаствовать в программе Программа здорового образа жизни. Расписание занятий опубликовано на сайте pro.rncb.ru. Активности предлагаются различные: это и зумба, и табата, и кроссфит, и йога. Ранее с 17 по 30 сентября в Симферопольском музыкальном училище имени П.И. Чайковского проходили мастер-классы со звездами классической музыки в рамках проекта «Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой. Зрителями на творческих музыкальных вечерах стали около 2 тысяч человек.