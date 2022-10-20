Экс-мэр Керчи пополнил ряды добровольцев спецоперации, став военным врачом

Это фото Владимир Подлипенцев выставил у себя в соцсети. Фото: Вконтакте

Бывший мэр Керчи Владимир Подлипенцев добровольцем отправился в зону спецоперации в качестве военного врача. Информацию об этом в одной из соцсетей подтвердил его сын Игорь Подлипенцев.

- Добровольно защищает наши рубежи на николаевско-херсонском направлении в качестве военного врача. Не буду говорить какого подразделения на передней линии, - отметил сын экс-мэра.

Сам Владимир Подлипенцев ранее опубликовал у себя в соцсети фото с автоматом в руках и полной военной амуниции.

- В «отпуске» - коротко подписал фото Подлипенцев.

Комментарии и вопросы от пользователей не заставили себя долго ждать.

- Вот это точно идеальный доктор и мужик!

- Володя, добровольцем? Храни тебя Господь!

- Бог в помощь.

-Ждем с победой!

Сын экс-мэра в свою очередь отметил, что гордится отцом.

Владимир Подлипенцев возглавлял керченскую администрацию в 2016-2017 годах. По специальности он ортопед-травматолог и до того как стать мэром работал главным врачом «Керченской портовой больницы на водном транспорте».

После ухода с должности в марте 2017-го Подлипенцев продолжил заниматься врачебной практикой, но уже в Новороссийске.

Сообщалось, что в отставку с поста мэра Владимир Подлипенцев подал из-за проблем со здоровьем. В должности он пробыл менее года. После Владимира Подлипенцева его место занял Сергей Бороздин.

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