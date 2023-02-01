«Зеленую» комету, которую в последний раз видели еще неандертальцы, в Крыму можно будет наблюдать до весны

До полного распада комете нужен не один миллион лет Фото: Александр ЖДАНОВ

Яркая «зеленая» комета, которую астрономы открыли менее года назад (в начале марта 2022 года), максимально приблизилась к Земле. Уже сегодня она проходит на минимальном расстоянии от нас. Комету, которой ученые дали название C/2022 E3 (ZTF), от Земли разделяют «всего» 42 миллиона километров, так, что увидеть ее зеленый хвост можно даже невооруженным глазом.

Зеленоватую окраску небесному объекту придают примеси углерода, которые присутствуют в составе кометы и реагируют на солнечное излучение, пояснил КП-Крым научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

В последний раз, по словам астрономов, эту комету наблюдали еще неандертальцы. Все потому, что у нее длительный период обращения – несколько десятков тысяч лет. Естественно, что открытие небесного объекта вызвало большой ажиотаж среди ученых и любителей астрономии.

- Комета прилетела к нам с расстояния в 6 миллиардов километров, то есть очень издалека! А в следующий раз прилетит к нам через 40-50 тысяч лет. До полного распада, ей, наверное, нужно много миллионов лет. Угрозы она никакой не несет. Это просто красивое зрелище, которое дает возможность ученым исследовать такие кометы, - пояснил Сергей Назаров.

Долгое время эта комета оставалась невидимой для телескопов. Как и множество ей подобных, она двигалась в облаке Оорта (его расстояние от Солнца примерно один световой год), была темной и не светилась. Но что-то заставило ее выпасть оттуда и приблизиться к нам.

- Иногда из-за каких-то взаимных воздействий, возмущений или пролета звезды, ядра комет оттуда (из облака Оорта) выпадают, прилетают в ближнюю часть Солнечной системы и пролетают мимо Земли. Из-за того, что здесь Солнце светит ярче, мощнее, они разогреваются, тают, у них появляются хвост, голова, и мы их хорошо видим, как комету,- объясняет Сергей Назаров.

Хвост этой кометы, по словам ученых, по длине равен «ковшу» Большой Медведицы. Это значит, что увидеть ее при отсутствии городской засветки можно даже невооруженным глазом. Но лучше использовать как минимум бинокль.

- В Крыму ее можно будет наблюдать до весны. Через бинокли любители астрономии смогут следить за ней до марта - начала апреля, потом всю эту область засветит Солнце. А в крупные телескопы и через год, и через два. Этого точно не скажешь. Она плавно приблизилась, и так же плавно будет убывать, - отмечает астроном.

Путь кометы проходит между «ковшом» Большой Медведицы и Полярной звездой. А наблюдать ее можно не только в ночном, но и в вечернем небе.

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