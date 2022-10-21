«Подобрали по всем параметрам»: крымские волонтеры доставили в Мелитополь коляску для ребенка с ДЦП

Коляску для Виталины заказывали в Москве. Фото: Елена Кидалова.

Лекарства, памперсы, продукты питания и теплые вещи – это то, в чем нуждаются сегодня жители освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей. Те, кто, остался дома, или был вынужден выехать из-за сложной ситуации на линии соприкосновения. К сбору помощи в Крыму присоединились уже сотни людей.

Общими усилиями волонтерам удалось одеть и обуть две тысячи детей, которых приняли в оздоровительных лагерях полуострова. Сейчас их планируют порадовать спортивным инвентарем: благотворительный фонд «Добро Мира – Волонтеры Крыма» приготовил для ребят скакалки, мячи, канцелярские принадлежности и настольные игры.

Как рассказала КП-Крым учредитель фонда Наталья Мартынец, с самого начала специальной военной операции на Украине, волонтеры Крыма в каждую поездку везли в Херсон и Запорожье по 1,5 тонны «гуманитарки». Сейчас к работе подключились гуманитарные штабы по федеральной линии. Тем не менее машины из Крыма – пусть уже и легковые – организация отправляет в регион регулярно. Основная же помощь теперь оказывается здесь, в Крыму.

- Все те, кто прибыл на территорию Крыма, могут получить у нас помощь. Если же кто-то едет в Запорожье или Херсон, мы передаем канцелярию и средства личной гигиены. Обращается очень много людей. Это десятки, если не сотни мам с детьми. В основном сейчас нужны теплые вещи. Просят, и мы ведем сбор по средствам личной гигиены: шампуни, зубные пасты, зубные щетки. Очень нужно постельное белье и памперсы разных размеров,- отмечает Наталья Мартынец.

КОЛЯСКА ДЛЯ ВИТАЛИНЫ

Среди тех, кому помогли крымские волонтеры - Елена Кидалова из Мелитополя. Мама 9-летней Виталины остро нуждалась в инвалидной коляске для дочери. Девочка страдает ДЦП и должна была получить необходимое для нее средство передвижения по индивидуальной программе еще в апреле. Но очередь до нее так и не дошла.

- В первую очередь нужна была коляска, потому что Виталина подросла, и если раньше я еще могла носить ее на себе, то сейчас уже не могу. В соцсетях я случайно нашла контакты организации «Добро Мира- Волонтеры Крыма» и обратилась с просьбой. Мне прислали ссылку на сайт московского производителя, где я смогла подобрать коляску, которая идеально подходит для ребенка по всем параметрам – рост, вес. Нам привезли ее очень быстро, абсолютно новую. Даже месяца не прошло,- рассказывает мама девочки.

Кроме ДЦП, у Виталины, по словам женщины, тяжелая форма эпилепсии. Ребенок живет на противосудорожных препаратах, покупать которые сейчас приходится самостоятельно. При этом за последнее время цены на них выросли в два, а то и в три раза.

- Ребенку нужно две таких бутылочки на месяц. Раньше мы получали их бесплатно по рецепту. Сейчас приходится покупать. Выплаты, конечно, идут, но ребенка нужно и одеть, и накормить. Пока к волонтерам я не обращалась, хотя они и говорят, чтобы не стеснялась. Но мне как-то неловко, ведь кроме нас еще много людей больных, которым нужна помощь,- говорит Елена.

Заявки от жителей Запорожской области волонтеры получают в социальных сетях. Специальный чат для этого организовали молодые мамы региона. Женщины просят памперсы, детские смеси, жаропонижающие.

Получить же помощь в Крыму можно в Симферополе по адресу: Генерала Васильева, 44 в среду, субботу и воскресенье с 10 до 13 часов. Здесь же можно и принять участие в сборе.

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