У меня зазвонил смартфон: абонентов устаревшей стационарной телефонной связи в Крыму переводят на «цифру»

Фиксированную телефонную связь в Крыму модернизируют Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Стационарные телефоны уходят в прошлое. О том, как выглядел дисковый или кнопочный проводной аппарат, подключаемый к специальной розетке, современные дети знают уже только по книжкам. И людей, которые продолжают пользоваться фиксированной связью в Крыму, с каждым годом становится все меньше.

- Уровень оттока составляет в среднем 12% ежегодно, - сообщил КП-Крым генеральный директор АО «Крымтелеком» Иван Зима.

Фактически за пять лет компания, организованная в 2015 году на базе «Укртелекома», потеряла более половины своих абонентов, которые стационарным телефонам предпочли более доступную и функциональную мобильную связь.

Да и сами медные телефонные линии связи, проложенные в Крыму более полувека назад, сильно поизносились. Причем устарели не только физически, но и морально: комплектующих для ремонта нет, оборудование снято с производства. Усугубляет ситуацию активная реконструкция дорог и коммуникаций на полуострове - рабочие часто повреждают кабель, восстановить который не всегда возможно. Масла в огонь подлили и природные катаклизмы в Ялте и Керчи летом 2021 года.

- У меня несколько месяцев не работал телефон, за который, я, кстати, продолжала исправно платить. Мне обещали, что придет мастер, но он пришел только тогда, когда я уже начала жаловаться, - рассказала керчанка Антонина Дмитриевна.

Восстановить аварийные линии удается не везде, говорят в «Крымтелекоме». Зачатую физический износ настолько значителен, что ремонт не имеет смысла – страдает качество связи. Поэтому сейчас абонентов устаревших АТС переводят на новые технологии. Фиксированную связь им обеспечивают за счет мобильного покрытия или сети широкополосного доступа через IP-телефонию. Благодаря такой комбинации удается сохранить привычный городской телефон и шестизначный или пятизначный номер.

- Там, где нет покрытия или невозможно использовать сеть телефонов, мы периодически проводим ремонтные работы, но в целом наш вектор направлен на смену технологий. К примеру, за прошлый год мы перевели на услуги по новым технологиям более тысячи абонентов, - отметил руководитель «Крымтелекома».

В первую очередь на новый вид связи переводят клиентов тех крымских АТС, оборудование которых окончательно устарело, а сами они давно перешли в статус убыточных. Таких телефонных станций на полуострове чуть больше сотни. Это треть от работающих АТС в целом по Крыму. Пока на цифровые услуги перешли абоненты 50-ти из них. Для полного перехода на «цифру» «Крымтелекому» понадобится порядка 200 миллионов рублей. Но отказываться от стационарной телефонии в Крыму не планируют.

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