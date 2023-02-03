Лизинговая компания РНКБ заняла первое место по Крыму по количеству сделок за 2022 год

Технику и оборудование выгодно покупать в лизинг Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Крымчане и севастопольцы приобретают оборудование и транспорт не только в кредит, но и в лизинг. Такой способ покупки также выгоден, поскольку с заемщиком заключается договор аренды с возможностью в конце срока выкупить имущество. Иными словами, потенциальный покупатель получает, например, автомобиль в аренду, а по завершении срока договора сможет его выкупить либо оставить лизинговой компании. Клиент вносит платежи, в которые включена основная сумма и процент за использование кредита.

В марте 2017 года была основана Лизинговая компания (ЛК) РНКБ. Основная задача предприятия - оказание полного спектра услуг по финансовой аренде компаниям, работающим на полуострове. По итогам года ЛК заняла первое место по количеству клиентов и заключенных договоров среди лизинговых компаний, зарегистрированных в Крыму и Севастополе (в соответствии с данными Единого федерального реестра юридически значимых сведений о субъектах экономической деятельности).

В прошедшем 2022 году компания заключила договора купли-продажи на общую сумму больше 3 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в 2021 году. Основные сферы финансирования - строительная и отрасль сельского хозяйства.

Как отмечают в компании, на рост объема финансирования повлияло и снижение ставок по лизингу для коммерческого, легкового транспорта и прочего оборудования. Кроме того, в рамках поддержки бизнеса и экономики в целом совместно с Правительством РФ Лизинговая компания РНКБ также реализует государственные программы субсидирования сельскохозяйственной, спецтехники и оборудования.

Клиенты, которые приобретают имущество в лизинг, могут сэкономить, применяя метод ускоренной амортизации. При этом налог на прибыль уменьшается, а предмет лизинга можно выкупить по минимальной остаточной стоимости. Кроме того, клиент лизинговой компании может выбрать комфортный для себя график платежей. Это могут быть как одинаковые ежемесячные платежи, так и убывающие, когда самые большие суммы вносятся в начале действия договора. Также для предпринимателей может быть выгодным сезонный график.

- Мы предлагаем широкий спектр услуг и подбираем индивидуальные условия лизинга под каждого клиента для максимальной выгоды и комфорта, - говорит вице-президент – директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. - Сегодня первоначальный взнос составляет от 5% для легкового автомобиля и 10% для приобретения в лизинг техники или оборудования. Это позволяет существенно наращивать объемы производства российских компаний и тем самым ускоряет процессы импортозамещения.

Клиенты могут рассчитать ежемесячный платеж по лизингу, а также оставить заявку на предоставление финансирования от лизинговой компании РНКБ на сайте https://rncb-leasing.ru/layt-ekspress/. Кроме того, можно задать вопросы об оформлении лизинга по номеру телефона 8 8 00 707 81 88.