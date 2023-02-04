За 21 день лишилась волос и ресниц, но решила бороться: история крымчанки, победившей рак

4 февраля – всемирный день борьбы против рака. Фото: Личный архив Эмилии Довган-Шейхмагомедовы

4 февраля – всемирный день борьбы против рака. Это памятная дата, о которой важно помнить. Ведь онкология занимает второе место по смертности в мире. Однако рак - это не приговор, все зависит от того, на какой стадии будет диагностировано заболевание и насколько сам пациент готов бороться за свою жизнь.

Раковая опухоль иногда может долго не давать о себе знать. Так случилось и с жительницей Евпатории, создательницей организации для онкобольных «Новая жизнь» Эмилией Довган-Шейхмагомедовой.

ДИАГНОЗ ЗАСТАЛ ВРАСПЛОХ

Больше девяти лет назад из-за военных действий в родном Донбассе женщине вместе с мужем и маленькой дочкой пришлось уехать подальше от обстрелов. Там пришлось оставить все: работу в Доме культуры, друзей, родственников и привычную жизнь. Переехать решили в Евпаторию, потому этот города давно полюбился.

- За год до переезда отдыхали на море именно в Евпатории, поэтому даже не рассматривали какие-то другие варианты, - делится с КП-Крым Эмилия.

Так выгялдела женщина до болезни. Фото: Личный архив Эмилии Довган-Шейхмагомедовы

ПОХУДЕЛА НА 10 КИЛОГРАММОВ

Вместе с мужем Эмилия начала искать работу и стараться адаптироваться к изменениям. Но внезапно для себя 30-летняя женщина начала сильно худеть. За короткий срок она сбросила целых 10 килограммов, и уже тогда задумалась о болезни. Но всячески отгоняла дурные мысли, списывая изменения на стресс и активный образ жизни.

- К врачу я обратилась только через год после того, как заметила первые изменения. Когда нащупала в груди небольшую шишечку, подумала, что тянуть уже некуда, - признается Шейхмагомедова. – Но на первых приемах диагноз мне никто не поставил. Сначала врачи говорили о доброкачественной опухоли в груди, которую можно было удалить. Но уже через несколько посещений выяснилось, что у меня онкология.

ТРИ САМЫХ СТРАШНЫХ БУКВЫ

Когда Эмилия пришла на очередную перевязку, от доктора она услышала три самых страшных буквы – «рак». Следующий месяц для нее стал настоящим испытанием. Дорогое лечение, две операции, удаление левой груди, курс химиотерапии… За 21 день лечения женщина лишилась волос, ресниц, бровей, но твердо решила, что будет бороться за свою жизнь и поможет сделать то же самое другим.

Во время химиотерапии она лишилась волос и ресниц. Фото: Личный архив Эмилии Довган-Шейхмагомедовы

- Сейчас я понимаю, что все мои проблемы раньше были такими мелочами по сравнению с той, которая произошла. Но для себя я твердо решила, что то, что не убивает нас, точно делает сильнее. Так было и с онкологией. Слава Богу, сейчас наступила ремиссия. Со мной все прекрасно. Я очень благодарна своей семье – мужу и дочке, которые вместе со мной переживали этот трудный период. Мне повезло, ведь у многих нет поддержки и опоры, поэтому они оказываются в депрессивном состоянии, - признается Эмилия.

Во время лечения Эмилия начала искать информацию о благотворительных фондах поддержки для онкобольных женщин. Нашла сообщество, где были женщины с такими же диагнозами. Они вели активный образ жизни, занимались танцами, фитнесом, устраивали яркие фотосессии и концерты. Но ближайшее комьюнити было далеко за пределами полуострова. Когда сложное лечение было позади, Эмилия решила самостоятельно организовать сообщество для поддержки онкобольных в Крыму.

- Меня пригласили на конгресс в столицу. Там я прошла обучение, а чуть позже стала руководителем регионального отделения «Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» в Крыму. Уже в 2019 году появилась моя организация благотворительных программ для больных раком «Новая жизнь», - говорит ее руководитель.

Эмилия признается, что благодарна болезни за то, что нашла свою миссию – быть опорой и поддержкой для тех, кто в этом нуждается. Она приняла диагноз и даже подружилась с ним, ведь он помог расставить приоритеты и полностью переосмыслить жизнь.

КОНКУРСЫ КРАСОТЫ ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ

Когда страшная болезнь осталась позади, Эмилия начала свой собственный бизнес – она сотрудничает с немецким брендом косметики. А еще осуществила давнюю мечту – увеличила губы. Теперь когда женщина проходит по улице, прохожие часто оборачиваются и делают комплименты. Эмилия не боится быть разной и часто экспериментирует со стилем, стрижками и образами.

Она помогает женщинам справиться со страшным диагнозом. Фото: Личный архив Эмилии Довган-Шейхмагомедовы

Для подопечных фонда 38-летняя женщина часто устраивает фотосессии, концерты, встречи и даже конкурсы красоты. Она помогает им чувствовать себя красивыми и нужными, несмотря на сложный диагноз.

Вместе со своим Центром она часто устраивает показ мод, конкурсы красоты и концерты. Фото: Личный архив Эмилии Довган-Шейхмагомедовы

- Благодаря уверенности, которую мы дарим в Центре, девушки борются за свою жизнь и выздоравливают, - говорит Эмилия. – Своим девочкам я очень часто говорю: «Не повторяйте моих ошибок, чаще ходите к врачам и сдавайте анализы!». Это очень помогло бы мне избежать тяжелого лечения в прошлом, если бы я узнала диагноз намного раньше. Поэтому главный совет от меня – проходите ежегодное обследование. А если болезнь не обошла вас стороной, примите ее и поймите, что она дана вам для чего-то. Любите себя и свою жизнь, только в таком случае получится побороть рак.

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