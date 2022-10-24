Ослик гнил заживо: ишака, которого хозяин оставил умирать под Алуштой, поставили на ноги

Сейчас Яша идет на поправку . Фото: ранчо "Сахарная долина"/соцсети

На севастопольском ранчо «Сахарная долина», где спасают попавших в беду животных, не дали умереть растерзанному собаками ослу Яше. Животное обнаружили в лесу у дороги под Алуштой. На ногах у него были гнойные раны, в которых уже ползали черви. Осел был обречен на смерть, но в Севастополе его выходили.

- Там такое место, удивительно, что его вообще увидели, - рассказала КП-Крым администратор ранчо Татьяна Святкина-Жежерун. - Неизвестно толком, что с ним произошло. Хозяин осла сказал, что его порвали собаки. И когда мы приехали на место, он просто гнил заживо, от него уже шел отвратительный запах. Ночью мы его из-под Алушты привезли в Севастополь и начали лечить. Раны были практически сквозные.

Когда осла нашли у дороги, он уже начал гнить заживо. Фото: скриншот из видео "Сахарная долина"/Вконтакте

При этом хозяин ишака не спешил спасать животное. К тому времени осел пролежал у дороги пять дней. Только когда о Яше затрубили в соцсетях, мужчина «зашевелился». Сначала предложил поставить нетранспортабельного осла на ноги с помощью лебедки, потом согласился продать его неравнодушным.

- Изначально хотел 20 тысяч, но мы сторговались за 15-ть, - рассказала Татьяна.

На ранчо Яше вычистили раны, провели курс антибиотиков и поставили витаминные капельницы. Сейчас он уже встает на ноги и ходит, немного хромая.

- Живет, борется, мы ему говорим, что он самый сильный, самый лучший, - говорят на ранчо.

Жизни животного уже ничто не угрожает, и у 11-летнего Яши, который по ослиным меркам еще довольно молодой, теперь все впереди.

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