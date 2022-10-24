Свист, крики и стоны раненых: журналисты из Херсона рассказали, как ВСУ ударили по гражданской переправе

После обстрелов ВСУ так выглядели улицы Херсонщины Фото: Дмитрий СТЕШИН

20 октября, девятый час вечера. На переправу в районе Антоновского моста в Херсоне движется колонна автомобилей. Среди тех, кто собирается переправится на безопасный берег - журналисты местных телеканалов. В этот момент по переправе выпускают 12 ракет системы HIMARS, четыре человека погибли, больше десятка получили ранения.

Среди погибших – российский продюсер и журналист Олег Клоков. Он ехал в машине, которая возглавляла колонну. 16-летняя журналистка ТРК «Таврия» Влада Луговская получила осколочное ранение и сейчас проходит лечение.

В общественной палате РФ не исключают, что ракетный обстрел журналистов со стороны ВСУ был целенаправленным и стал возможным из-за утечки информации.

- Однозначно была утечка мы это понимаем. Колонну вели, за ней следили и цинично ее расстреляли. Суммарно людей было больше 40 человек… Мы перемещали свою телевизионную технику, которую закупили летом... И это была месть, совершенно очевидно, - сказал на пресс-конференции в Симферополе первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, машина которого ехала впереди колонны.

Жизни еще 7-8 человек, по словам Малькевича, спасла небольшая заминка из-за трактора, который оказался на пути колонны. Благодаря тому, что на переправу машины заехали на минуту позже, удалось избежать больших жертв.

- Под разрывами шрапнелей грузили раненых. Это же все ночью происходит, ничего не понимаешь. Только свист, крики, стоны раненых, темень еще. И плюс ко всему по соображениям безопасности и свет нельзя включать,- вспоминает Малькевич.

16-ти летняя Влада сейчас находится в больнице Фото: Сергей ЗАКАМАЛДИН

Сейчас жизни раненых журналистов ничего не угрожает. Большинство из них, по словам коллег, уже снова готовы выйти на работу, несмотря на предостережения медиков. Даже юная журналистка Влада Луговская. Из осколка, который врачи вытащили из груди девушки, она собирается сделать амулет на шею.

Владу закрыл от обстрела Даниил Черных, корреспондент ТРК «Таврия», который ехал с ней в одной машине.

- Владу я воткнул между сиденьями и накрыл собой. Дальше все происходило на адреналине. В итоге я вытащил ее из машины. Положил на дорогу возле обочины…Почему я уверен, что били именно по нам? Потому что через машины, в которых мы ехали, можно макароны сливать, вся вода уйдет. Все было как решето. Боеприпас, начиненный шариками разного диаметра. У нас одна девушка до сих пор ходит с двумя осколками - один в руке, другой в ноге,- рассказал Черных.

Сейчас журналисты планируют достучаться до парламентариев, чтобы предусмотреть возможность социальных гарантий для СМИ, работающих в зоне специальной военной операции.

- Мы на своем печальном примере выяснили, что у нас нет социальных гарантий для журналистов в случае их ранений или гибели в ходе специальной военной операции. Потому что согласно существующим сейчас нормативно-правовым документам, военнослужащим или руководителям органов власти положены выплаты семьям в случае гибели, или же человеку в случае ранения. А журналисты выпали из-под действия этих законов. Это совершенно неправильно, потому что мы находимся уже не в информационной войне, а на фронте, - отметил Малькевич. - И для нас совершено ясно, и есть этому подтверждения, что колонну журналистов расстреляли целенаправленно. Потому что знали, кто это, охотились вели, следили.

Ранее представители херсонских властей заявили, что с большой долей вероятности колонну журналистов на переправе расстреляли по наводке.

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