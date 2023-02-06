Источник: в крымском центре медицины катастроф прошли обыски, возбуждено уголовное дело

Обыски проводили сотрудники ФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как стало известно КП, недавно в «Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи» прошли обыски, которые закончились уголовным делом. Об этом КП-Крым сообщили два независимых друг от друга источника.

- Возбуждено уголовное дело по 159-й статье УК РФ (мошенничество), сейчас идут следственные действия, - рассказал КП-Крым осведомленный источник.

Другой инсайдер сообщил КП, что обыски проводили сотрудники ФСБ, а уголовное дело может быть связано с закупкой медицинской техники, в том числе автомобилей скорой помощи.

При этом оба собеседника подчеркнули, что фигурантом является один из руководителей республиканского центра медицины катастроф.

«Комсомолка» связалась с директором ГБУЗ «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергеем Олефиренко. Информацию об уголовном деле он назвал фейковой. Также Сергей Олефиренко сообщил, что больше не является руководителем центра. Однако на сайте организации его должность до сих пор указана как директор.

- У меня закончился контракт, поэтому сейчас я являюсь обычным сотрудником в центре. Но никакого мошенничества нет, это все фейк, - рассказал КП Сергей Олефиренко.

В пресс-службе крымского Минздрава пообещали уточнить информацию о возбуждении уголовного дела.