Суд вынес приговор ялтинцам, похитившим при ремонте водосброса Загорского водохранилища 8,8 млн рублей

В суде мошенники не стали отрицать свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ялтинский городской суд вынес приговор должностным лицам-мошенникам, похитивших у госпредприятия «Водоканал Южного берега Крыма» 8,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю.

Четверо злоумышленников, сговорившись, решили обогатиться при строительстве объекта «Капитальный ремонт конструкций быстротока узла водосброса Загорского водохранилища».

- В группу входили лица из числа руководства подрядных и субподрядных организаций, а также сотрудники коммерческой организации, а также сотрудники коммерческой организации, осуществляющей независимый строительный контроль, - говорится в сообщении.

В октябре 2019 года злоумышленники ввели в заблуждение сотрудников ГУП РК «Водоканал ЮБК», контролирующих ход выполнения строительства, предоставив ложную информацию о стоимости работ. Один из соучастников создал видимость выполнения всех условий контракта, также он указывал в документах ложные данные об объемах, стоимости и качестве проделанных работ и, в конечном счете, добился подписания нужных бумаг инженерами.

- В свою очередь последние умолчали о фактах завышения объемов и стоимости якобы выполненных работ. В результате произведенных махинаций мошенники получили в полное распоряжение свыше 8,8 миллиона рублей (из общей суммы контракта более 54 миллионов рублей) за фактически не выполненные работы, - уточнили в пресс-службе УФСБ.

Госпредприятием был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых причиненного ущерба. В суде мошенники не стали отрицать свою вину. Сумма ущерба ими частично возмещена, однако всего на сумму 610 тысяч рублей.

В результате субподрядчика осудили на 1 год 6 месяцев исправительной колонии строгого режима, представителя генподрядчика и одного из инженеров стройконтроля - на 1 год 6 месяцев исправительной колонии общего режима, второй инженер получил 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

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