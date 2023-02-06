Личное постранство и обнимашки по расписанию: зоопсихолог из Симферополя поделилась мнением о воспитании собак

Ксения Кудрявцева с детства общается не только с собаками, но и с волками. Фото: Ксения Кудрявцева/Вконтакте

«Давать конкретные инструкции по воспитанию собаки, не совсем мой подход. Моя задача - объяснить общие принципы, и помочь человеку задуматься над тем, выполняет ли он природные потребности животного, за которого взял ответственность, - это ко мне». Так начинает наш разговор эксперт и консультант по поведению животных Ксения Кудрявцева. Она приехала в Крым со своим псом Одвином породы чешский влчак почти пять лет назад. Сначала была Алушта, затем Сахарная Головка, потом, исколесив Бахчисарайский район, Ксения на три года поселилась в Новоульяновке, а теперь развивает свои проекты в Симферополе. Но и здесь, как говорит Ксения, она ненадолго.

- Дом там, где я. Каждый мой дом становится неким центром для людей, которым нужны мои знания, мой опыт, нужна моя атмосфера. Мне всегда есть, чем поделиться, - говорит Ксения.

Она выросла в Тундре. Животные рядом были всегда – от собак до волков. Но страха перед ними не было никогда. Маленькая девочка умела показать, кто в доме главный.

- Я с детства чувствую и понимаю собак. Но мама за меня всегда боялась. Даже те дворовые собаки, которые кого-то якобы кусали, меня только приветственно облизывали, хотя я иногда даже дралась с ними…У меня была лайка Мара, в упряжках с ней мы колесили по сопкам тайги, и лайка-волк Яр, который везде меня сопровождал, - рассказывает Ксения Кудрявцева.

По образованию Ксения экономист, хотя за ее плечами есть и учеба в техническом вузе, а также множество различных курсов дополнительного образования. Успела она себя попробовать и в самых разных сферах – от преподавателя, тренера по спортивному покеру в Москве, до руководящих должностей.

Но своим истинным призванием Ксения Кудрявцева считает работу с собаками и их хозяевами. Хотя специального образования в этой сфере у нее нет. Сама Ксения уверена, что клиенты идут к ней «не из-за названия», а за ее личным опытом. Крымчанка уверена, что воспитать «приличного» пса можно только изменив поведение и правила, по которым живут в семье, где есть питомец.

Сейчас Ксения помогает другим преодолеть страх перед собаками и научиться чувствовать своих четвероногих друзей.

- Нет волшебной палочки, которая бы научила собаку вести себя так, как вы хотите. Животные выстраивают отношения лично с каждым. Если человек не владеет инструментами общения, то ждать этого от собаки не стоит,- отмечает Ксения.

Ксения выросла в Тундре, а сейчас живет в Крыму. Фото: Ксения Кудрявцева/Вконтакте

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ВЫБОРА

Одно из главных правил, на которых акцентирует внимание Ксения Кудрявцева - осознанный выбор определенной породы собаки. Нужно понимать, почему именно лабрадор или овчарка? Какие у животного могут быть инстинктивные проявления в будущем? Что вы знаете о ее возрастных периодах? Да и вообще, зачем вам собака?

- Ребенок захотел, потому что у него нет братика или сестрички? Хорошо. Но что для вас самих собака? Если команды выполнять и лапку подавать, то мы имеем дело, возможно, с «несостоявшимся начальником». А дальше больше – нехватка любви и так далее. Это не запрет на то, чтобы завести собаку. Моя задача донести до человека, что, принимая в свою стаю, которой является семья, особь другого вида, нужно брать за нее ответственность и понимать, что важно именно для нее, - отмечает консультант по животным. – А для нее важна не любовь, забота, ласка, кормежка, вкусняшки-няшки, хотя это не исключается. Ее первая потребность – понятные границы и правила. Только тогда эта особь начнет смотреть на человека, как на старшего.

ПОНЯТНЫЕ ПРАВИЛА И ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Собака должна понимать, что нельзя облаивать проезжающего мимо велосипедиста или бегущего ребенка, засовывать нос в чужой пакет с продуктами, задирать лапу на скамейку или колесо автомобиля. Ведь если такие «фокусы» проделает человек, ему, как минимум сделают замечание. Так почему хозяева позволяют это своим питомцам, ставя их выше человека?

Грязными лапами на белый костюм – это тоже перекос. Ксения Кудрявцева уверяет: собака прыгает на человека не от радости, как многие думают, а из-за перевозбуждения. В природе ни один вожак стаи не позволит, чтобы на него прыгала и доминировала над ним другая особь – она тут же окажется на лопатках. А попытки объяснить, что это пес так сильно рад встрече, придумали люди.

- Все эти прыгания и прочие проявления эмоций означают неуравновешенную психику. Это потребность недолюбленного человека, который нуждается во внимании к себе. Он компенсирует это эмоциями собаки, - считает консультант по животным.

Порой хозяева предпочитают не показывать своего негодования питомцам. Вместо искреннего негодования, рычания или даже злости нашкодивший пес слышит ласковое «ай-яй-яй». Ксения Кудрявцева считает, что такой подход неверный.

- У животных память кроткая. Поэтому у нас есть только пять-десять секунд. Через минуту, если я ему начну напоминать о его поступке, он вообще не поймет. Поэтому ругаем в настоящий момент. И, тем более, бесполезно таить на собаку злобу через полчаса, - говорит Ксения.

Показывать правила поведения животному нужно своим примером. Не стоит тискать спящую собаку. Это нарушение ее личных границ. Впоследствии вы получите прыгающего по кровати пса, который уверен, что так и надо будить хозяина, когда хочется в туалет или поиграть

Ксения Кудрявцева и ее пес Одвин. Фото: Ксения Кудрявцева/Вконтакте

«НЯШКИ» ПО РАСПИСАНИЮ

Кроме порицания, своевременными должны быть и «няшки». В доме у Ксении любовь только «по расписанию». Животные получают порцию внимания и ласки уже вечером, когда выполнены все их биологические потребности, включая физическую и умственную нагрузку.

- Весь день собаки проводят в служении. Это их основная задача - служить человеку. Правильно покушать, посидеть, подождать, погавкать на забор, погулять со мной по моим правилам, побегать и порыть ямки, прибежать на зов. Они целый день работают, для них это служение. – отмечает Ксения Кудрявцева. - И уже вечером они в ожидании. Я раскладываю их по подушкам, и они знают, что будут «няшки». Кому-то за ушком почесать, кому-то пальчики пересчитать, массаж сделать. А иногда мне хочется на гуслях поиграть. Все по моему настроению. Пять минут и они уже сладко сопят.

Кроме консультаций по поведению животных, Ксения оказывает услуги по передержке. Поэтому в доме, кроме Одвина, всегда есть еще несколько собак. И с этой стаей мирно уживается кот, который соблюдает вместе с собаками общие для всех правила, даже ест со всей стаей.

По мнению кинолога Натальи Гончаренко, человек и собака должны жить в симбиозе. Фото: Андрей АБРАМОВ

МНЕНИЕ КИНОЛОГА

Кинолог Наталья Гнатенко, которая больше десяти лет профессионально работает с собаками, в свою очередь считает, что методы зоопсихологов животным могут лишь навредить. Не каждая собака готова делать то, что ей говорит хозяин. И иногда попытки перевоспитать приводят к серьезным последствиям.

- Это дилетанты, которые не хотят профессионально заниматься дрессировкой, а хотят сидеть со слабыми собачками, уговаривая их. Это не прикладная наука. В отличие от кинолога, на зоопсихолога не учат. При этом с большинством собак зоопсихологов работают профессиональные дрессировщики. 40 тысяч лет назад человек приручил собаку. Не для того, чтобы соблюдать ее личное пространство, а для того, чтобы иметь возможность спокойно спать. Кроме того, есть люди, которым нравится, когда собака висит у них на ушах. Собака и человек должны жить в симбиозе. Если этого симбиоза нет, возникает вопрос личного пространства. Собаки живут так, как комфортно человеку. Причем, если хозяин слабее собаки и не имеет внутреннего стержня, возникает диссонанс. Собака не будет его слушать, она будет защищать только сильного. И если начать ломать такую собаку, это страшно,- отмечает специалист.

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