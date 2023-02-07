20-летний колясочник, поборовший рак, уже больше пяти лет заточен в общежитии из-за отсутствия пандуса

Женя узнал о страшном диагнозе, когда учился в 8 классе. Сейчас ему 20 лет. Фото: скриншот из видео/Добро в Алуште/Семейка А из Крыма/You Tube

Женя Твердохлебов из поселка Малый Маяк под Алуштой с первого класса учился на пятерки, планировал на отлично закончить школу. Но жизнь резко перевернулась после страшного диагноза врачей – онкология. С опухолью головного мозга пришлось бороться с восьмого класса. Сначала операция, потом лучевая терапия в Москве, три курса химиотерапии. Лечение дало результат - опухоль полностью ушла, но появились серьезные последствия терапии: отек мозга и три месяца в коме, подросток перестал разговаривать и ходить.

- Нейрохирурги сказали, что лечение дало такой результат, но со временем все восстановится. Он стал сдавать после «лучевой», которую делали на голову, на спину и позвоночник. Потом добавили химию, поэтому сейчас ему так плохо, - рассказывает КП-Крым мама подростка Ольга Машанова.

Сейчас Жене 20 лет. Он учится говорить с нуля и уже снова произносит «мама», садится на кровати и сам кушает. Но беда пришла снова - два месяца назад у парня случился инсульт. С тех пор он в больнице.

- Он уже встал на ноги и сделал несколько шагов на ходунках. Но поднялось давление, которое не смогли сбить. КТ показало кровоизлияние в мозг. Сейчас мы в больнице, месяц Женя пробыл в реанимации. Врачи говорят, нужно время, - говорит Ольга Петровна.

Семье парня помогает Фонд Хабенского. Организация собирает средства Жене на дорогостоящие лекарства и приобрела для него специальную элетроколяску, приспособленную для спуска по ступенькам. Однако из-за разной высоты ступенек и их аварийности в некоторых местах, воспользоваться коляской поборовшему рак молодому человеку удалось всего дважды – спуск оказался небезопасным из-за возможности опрокидывания.

После курса лучевой терапии Женя перестал разговаривать и ходить. Фото: личный архив

ПАНДУСА УЖЕ НЕ БУДЕТ

В 2019 году, как писала КП-Крым, администрация Алушты обещала семье оборудовать пандус в подъезде. Однако спустя годы вопрос так и не был решен. Причина - конструктивные особенности общежития.

- Нам сказали, что подъезд в нашем доме не может быть оборудован пандусом из-за слишком узкого прохода. Потом предложили рассмотреть вариант обмена на первый этаж в Алуште. Но оказалось, что сделать это нельзя, потому что жилье в собственности. Нужно продавать и покупать новое жилье. Но у нас не квартира, а комната в общежитии, за эти деньги после продажи ничего и не купить, - сетует мама парня.

В администрации Алушты КП-Крым сообщили, что по-прежнему держат ситуацию на контроле, но пока решить вопрос не могут.

- Установить пандус нет возможности из-за того, что не позволяет ширина ступенек, и слишком крутой уклон. Даже если пандус и будет установлен, по нему невозможно будет поднимать коляску на четвертый этаж. Поэтому было предложено Ольге Петровне поменять жилье на другое, которое находится на первом этаже. Но в настоящее время такого жилья в муниципалитете нет. Но как только такое муниципальное жилье появится, оно обязательно будет предложено, - сообщили в администрации.

Очно Жене Твердохлебову удалось закончить только восемь классов. Потом два года вынужденного перерыва и индивидуальное обучение, по итогам которого он получил аттестат о среднем образовании. Теперь главная цель в жизни – выздороветь.

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