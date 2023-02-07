Впервые в Крыму: для новорожденных будут проводить исследование на генетические заболевания

Из бюджета республики выделили 38 миллионов рублей. Фото: mzdrav.rk.gov.ru

В Крыму начала свое действие инновационная программа расширенного неонатального скрининга. Она позволяет бесплатно провести исследование и проверить новорожденных на наличие 36 врожденных и наследственных заболеваний. До недавнего времени крымские врачи могли выявить лишь пять заболеваний.

Для того, чтобы реализовать подобную программу, из бюджета республики выделили 38 миллионов рублей.

Родители тоже могут пройти тест Фото: Виталий ПАРУБОВ

Основную диагностику по пяти возможным отклонениям проводят в медико-генетическом центре Симферополя, а по остальным – в лабораториях Краснодара и Москвы.

Определить можно будет предрасположенности к 36 болезням Фото: Виталий ПАРУБОВ

– Взятие образцов крови у новорожденных детей осуществляется в родовспомогательных и детских учреждениях Крыма специально подготовленными медицинскими работниками, которые прошли обучение на базе лаборатории медико-генетического центра, – отметил министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский. Он подчеркнул, что биоматериал берут только с согласия родителей.

Ранее пройти подобный тест можно было за пределами Крыма. Однако благодаря новым технологиям сдать биоматериал и получить результат теперь можно в одном месте - в Крымском центре, а транспортная компания отвезет его в Краснодар и Москву, где специалисты проведут исследования и направят результаты обратно.

Взятие образцов крови у новорожденных детей осуществляется в родовспомогательных и детских учреждениях Крыма Фото: Виталий ПАРУБОВ

Все полученные результаты вносят в специальную базу данных. Родители также могут пройти генетический тест, но для них услугу окажут за 13-15 тысяч рублей.

Биоматериал берут только с согласия родителей. Фото: Виталий ПАРУБОВ

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