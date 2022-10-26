В Крыму мобилизовали отца двоих детей, которого во время срочной службы насквозь проткнуло арматурой

Мобилизованные крымчане проходят подготовку под руководством опытных инструкторов Фото: Александра Тимощенко

41-летний Дмитрий Савельев из села Кольчугино Симферопольского района был призван по частичной мобилизации в конце сентября. Сначала его вместе с группой мобилизованных отправили на подготовку в Севастополь, затем перебросили в Херсон.

ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ НА СТРОЙКЕ

Все бы ничего, только у мужчины третья группа инвалидности, рассказывает КП-Крым отец Дмитрия - Николай Савельев. По его словам, сын получил серьезную травму, когда служил в армии еще в украинские времена. Это было в начале «нулевых». Дмитрий охранял санаторий СБУ в Ливадии, а еще генералы привлекали солдат для стройки коттеджей. Во время работ упала арматура и проткнула солдата практически насквозь.

- У него были задета печень, селезенка, пробито легкое, - вспоминает Николай Савельев, демонстрируя медицинские справки, подтверждающие факт ЧП (есть в распоряжении редакции. - Прим. Ред.).

К счастью, Дмитрий остался жив. Сначала его лечили в госпитале в Ливадии, а потом перевезли в Киев.

Однако, согласно документам, со срочной службы Дмитрий Савельев был демобилизован, а не комиссован. Хотя в протоколе военно-врачебной комиссии от 6 октября 2000 года говорилось о том, что Дмитрия признали негодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в военное. После этого демобилизованный солдат находился на инвалидности. Однако в военкомат нужные документы Дмитрий не относил. По словам отца, его сын стеснялся своей инвалидности и боялся, что она помешает ему с трудоустройством. После событий Крымской весны мужчина также не проходил никакие медкомиссии, которые бы позволили ему получить статус инвалида уже российского образца.

"ВРАЧИ БЫ УВИДЕЛИ, ЧТО ОН ВЕСЬ ИЗРЕЗАННЫЙ"

Как утверждает супруга Дмитрия, Алена, в сентябре ее муж, во время призыва в ходе частичной мобилизации не проходил обязательную медицинскую комиссию. А служить, по словам женщины, его отправили по бумагам двадцатилетней давности, в которых ни слова не было о травмировании арматурой.

- Если бы его осмотрели врачи, то они бы сразу увидели, что человек весь изрезанный, после операций. Но никакой медкомиссии не было. А сейчас нас никто не хочет даже слушать, - сетует Алена.

Родители Дмитрия оббивают пороги различных инстанций и пишут жалобы в прокуратуру (есть в распоряжении редакции. - Ред.), но пока никаких результатов это не дает.

- Нам с супругой 64 и 65 лет, Дмитрий привозил нам еду и лекарства, мы остались без кормильца, - посетовал Николай Савельев.

Мужчина не любит фотографироваться. По словам родственников, это его единственная фотография в хорошем качестве. Фото: Николай Савельев.

Супруге Дмитрия сейчас приходится в одиночку воспитывать 15-летнюю дочь и 11-летнего сына.

На отсутствие медкомиссии во время призыва КП-Крым пожаловалась и супруга другого мобилизованного - 40-летнего Дмитрия Хрипуна из Симферополя. Юлия утверждает, что служить мужчину отправили несмотря на проблемы с позвоночником. Дмитрия Хрипуна мобилизовали в конце сентября.

Как пояснил КП- Крым начальник Службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко, указ о составе республиканской комиссии по призыву был подписан главой Крыма Сергеем Аксеновым 11 октября (№ 252-У). Согласно документу, кроме представителей военного комиссариата и различных структур, среди которых МЧС, прокуратура и управление ФСБ, в состав комиссий по призыву в обязательном порядке входят и медицинские работники.

- Сейчас в каждой комиссии по призыву есть медицинская комиссия. В нее входит несколько специалистов-врачей. Во всех муниципалитетах в комиссиях по призыву есть врачи,- отметил Фесенко.

Согласно тексту Указа Сергея Аксенова, с состав республиканской комиссии по призыву входят восемь специалистов-медиков: дерматовенеролог, офтальмолог, стоматолог, отоларинголог, хирург, терапевт психиатр и невролог. Такие же врачи должны работать в комиссиях и в муниципалитетах.

Вопрос о том, были ли врачи в составе призывных комиссий до приказа Сергея Аксенова Виктор Фесенко переадресовал в Минздрав. В ответ на письменный запрос от КП в ведомстве ответили, что данный вопрос находится не в их компетенции.

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