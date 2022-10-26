В Крыму модернизируют экспериментальный советский телескоп, с помощью которого удалось открыть 65 новых астероидов

На этом телескопе в СССР впервые установили зеркало из отдельных сегментов. Фото: Восстановление и модернизация "Синтеза"/Вконтакте

В Крыму модернизируют экспериментальный советский телескоп «Синтез». На нем в 70-80-е годы опробовали уникальную для тех лет технологию, которая позволяла создавать облегченные приборы для наблюдения за глубоким космосом. С развалом Союза об этой идее забыли, но сейчас сотрудники Крымской астрофизической обсерватории, расположенной в поселке Научный под Бахчисараем, пытаются восстановить эту технологию.

- Когда в СССР в 1975 году построили самый крупный телескоп в мире, это был шестиметровый БТА (большой телескоп азимутальный. - Прим. Ред.), выяснилось, что такие телескопы очень тяжелые, а усовершенствовать эту технологию мы не можем - уперлись в потолок. И придумали главное зеркало телескопа делать не литым, цельным, а из отдельных сегментов, - рассказал КП научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

Сергей Назаров (слева) один из тех, кто решил реанимировать телескоп. Фото: Восстановление и модернизация "Синтеза"/Вконтакте

Технология оказалась перспективной и позволила создавать очень крупные телескопы диаметром 10 метров и больше. При этом удавалось делать их очень легкими.

- Эта технология у нас развивалась в 70-80 годы, потом рухнул Советский союз и про нее все забыли. А в мире она эта технология оказалась очень удачной и все страны, кроме России, ее применяют, - говорит ученый.

Павильон "Синтеза". Фото: Восстановление и модернизация "Синтеза"/Вконтакте

Тот экспериментальный телескоп, на котором опробовали технологию, остался в Крыму и с 1990 года находился на консервации. В 2018-м ученые астрофизической обсерватории на собственном энтузиазме решили восстановить систему и сейчас работают над тем, чтобы сделать из «Синтеза» современный научный инструмент.

- У нас уже есть первые успехи. Мы обнаружили 65 неизвестных астероидов, наблюдаем гамма-всплески и черные дыры, - говорит Назаров.

«Синтез», по словам ученого, заточен под глубокий космос, то есть позволяет наблюдать далекие объекты и окраины Солнечной системы - кометы, астероиды, галактики, туманности, звезды и звездные скопления, а также сверхновые и новые звезды и активные ядра галактики.

Помещение павильона пришло в негодность за годы консервации. Фото: Восстановление и модернизация "Синтеза"/Вконтакте

Причем обновления требует не только телескоп, но и павильон, в котором он находится. За долгие годы консервации крыша над ним превратилась в решето, а стены покрылись плесенью. Постепенно, благодаря пожертвованиям, удалось восстановить прогнивший пол, до зимы планируют починить кровлю над комнатой наблюдателя. Но до комфортных условий позволяющих полностью погрузиться в исследования, на «Синтезе» еще далеко.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Крымчане хвастаются эффектными кадрами частичного солнечного затмения

Наблюдать редкое природное явление 25 октября можно было со всех точек полуострова (подробнее)

Как наблюдать в Крыму частичное затмение Солнца без продвинутой техники

Можно использовать старые компьютерные дискеты или бинокль (подробнее)