Ассоциация ветеранов группы «Альфа» отметила 30-летие

Бойцы Альфы на тренировках.

30 лет назад, 26 октября 1992 года, появилась в стране Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа» - первого подразделения по борьбе с терроризмом в России. Сама группа А, как официально называют действующие антитеррористические спецотряды, к тому времени уже 18 лет успешно исполняла боевые задачи. «Альфовцев» до сих пор считают элитным подразделением, а западные спецслужбы до сих пор признают: такого опыта борьбы с терроризмом нет ни у какого другого подразделения в мире. Москва, Буйнакск, Первомайск, Грозный, Беслан, Майкоп – хорошо обученные бойцы «Альфы» всегда были там, где террор поднимал голову, угрожая мирным жителям.

В 1990-ые время было непростое для всех. Многие бойцы, уходя со службы, терялись: где работать на гражданке, что делать, как выбраться из проблем, которых тогда в меняющейся стране было немало. Для того и было решено создать ветеранскую организацию, чтобы помогать закончившим службу сотрудникам, раненым, а также семьям погибших. Помочь ребенку не вернувшегося после выполнения операции соратника оплатить вуз, жене - устроиться на работу, добавить денег на покупку квартиры – Ассоциация не отказывает семьям своих погибших сослуживцев ни в чем и никогда. Спроси любого, что для него спецподразделение, его друзья, с которыми вместе смотрел в лицо террора, и он не задумываясь ответит – семья. А в семье своих не бросают.

За годы существования Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа», стала международной. Ее филиалы открылись в Беларуси, Казахстане, других бывших союзных республиках, а также во многих городах России - Братске, Волгограде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Севастополе, Симферополе, Хабаровске, Владивостоке, Краснодаре. Задачи старейшей в стране ветеранской организации спецслужб тоже расширились. Профессионалы, как никто другой знающие, что такое настоящая любовь к Родине, занялись патриотическим воспитанием молодежи, ее развитием, увековечиванием памяти своих погибших сослуживцев, стали делиться опытом с госструктурами, занятыми вопросами безопасности, помогать сотрудникам действующих подразделений по любым вопросам. А сейчас многие ветераны «Альфовцы» «натаскивают» солдат, выполняющих свой боевой долг на Украине, обучают мобилизованных. Многие бывшие кадровые офицеры и сами ушли на передовую, чтобы не дать просачивающимся в города террористам делать свое грязное дело.

Бойцы Альфы на тренировках.

Заместитель руководителя Севастопольского отделения Ассоциации Виталий Мефаник, который попал в «Альфу» в 2001-ом почти сразу после военного института, одной из самых важных заслуг своего филиала считает отлично налаженную военно-патриотическую работу.

- Наши ветераны, выйдя на пенсию хотят заниматься спортом, огневой подготовкой, тактической. Им этого не хватает. И у них есть тяга делиться знаниями и опытом с молодым поколением. Поэтому мы развиваем военно-патриотическое направление, - рассказывает Виталий Федорович. Он и сам отлично знает, что такое «воинский азарт», ведь он «влюбился» в спецподразделение, когда, будучи курсантом, наблюдал, как бойцы отрабатывают водолазную подготовку на Черном море. Благодаря своей настойчивости и физическим данным Виталий Мефаник быстро стал кандидатом на зачисление в «Альфу», а потом – и ее бойцом, выдержав очень большой конкурс.

- У нас есть свой стрелковый клуб, в котором занимаются детки от 10 до 18 лет, - продолжает рассказ ветеран. - Также в Севастополе под крылом Ассоциации мы организовали федерацию практической стрельбы, которая объединила спортсменов-стрелков, бывших сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих. Все они на пенсии, но не хотят понижать планку. Очень большое наше достижение – успехи в детском спорте. У нас есть своя городская команда по практической стрельбе из пневматики. Наши спортсмены ездят на соревнования, занимают первые места. Хорошо показывают себя и ветераны, входящие в федерацию практической стрельбы. Но они уже занимаются пулевой стрельбой. Мы тренируем детей в секциях, есть также женская секция, где учатся стрелять из пневматики.

Севастопольская ассоциация тесно взаимодействует с ДОСААФОМ, где есть стрельбища, «Артеком» - проводят там венно-патриотические занятия. С удовольствием рассказывают ребятам и о своей службе. Те – в восторге.

Бойцы Альфы на тренировках.

- Также наши ветераны включены во Всероссийское общественное движение «Отцы России», которая, в числе прочих, занимается вопросом безопасности детей в школах, детсадах, - говорит Виталий Мефаник. – Конечно же, мы помогаем и семьям погибших товарищей, увековечиваем их память. Так в прошлом году именами наших друзей Дениса Ракитского и Александра Байбутлова, погибших в 2018 году в Дагестане при задержании боевиков, назвали улицы в Севастополе.

А еще ассоциация выплачивает семьям погибших пособие, да и вообще берет на себя любые заботы.

- Выходя на пенсию к 40 годам, наши ветераны полны сил и не останавливаются, - улыбается Мефаник. – Многие работают в государственных ведомствах, отвечая за безопасность. Ведь опыт «альфовцев» бесценен. С начала спецоперации на Украине наши ветераны готовят мобилизованных. А многие сейчас сами там, выявляют диверсантов.

Работает при севастопольском отделении и целый юридический отдел: здесь и ветераны, и действующие сотрудники спецподразделения всегда могут получить бесплатную консультацию или помощь с оформлением документов.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Березовец, 1-ый вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа»:

- Самая главная наша победа за эти 30 лет в том, что мы наладили помощь и самим ветеранам, и семьям погибших. Мы ни одного человека не оставили один на один с бедой. Мы буквально воспитываем детей погибших отцов. А таких семей у нас по России сейчас 37. И в учебные заведения помогаем поступить, и, если, надо оплачиваем лечение. Дети многих погибших уже сами офицеры.

Первому поколению ветеранов-«альфовцев» уже за 70. Помогаем им с лекарствами, даем деньги на операции. Лишь бы они жили!

Как ветераны встречаемся с молодежью, общаемся. Молодежь у нас классная. С ней надо разговаривать и настоящие ценности прививать. Через кино, через литературу, общение.

Мы и СВО помогаем. И действующее подразделение помогает, и ветераны уже многие уехали воевать. Это профессионалы высочайшей квалификации.