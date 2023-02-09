Следком обвинил в пожаре под Севастополем, в котором погибли восемь строителей трассы «Таврида», представителя подрядчика

Пожар в строительном модуле в Сахарной Головке под Севастополем произошел ночью 2 февраля. Фото: МЧС России

Следственный комитет обвинил в пожаре в строительном модуле под Севастополем сотрудника подрядной организации. По версии следствия, именно она отвечала за противопожарную безопасность.

Напомним, страшный пожар, который унес жизни восьмерых строителей трассы «Таврида», произошел ночью 2 февраля. Всего в жилом модуле, состоящем из термопанелей, который располагался на улице Нефтяная, проживали около сотни рабочих.

Следствие выяснило, что персональную ответственность за пожарную безопасность в модуле несла заведующая хозяйством участка строительно-производственного управления подрядной организации.

- Указанное должностное лицо было обязано организовать обслуживание и надлежащее содержание в соответствии с правилами противопожарной защиты зданий и помещений вахтовых поселков, контролировать соблюдение подчиненными работниками инструкций по охране труда, производственной и трудовой дисциплин,- сообщили в Следкоме.

Ответственной за пожарную безопасность было предъявлено обвинение третьей части статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц).

В момент возгорания в строительном модуле находилось более ста человек. Фото: МЧС России

Отмечается, что опытные следователи провели тщательный осмотр территории, а сейчас продолжают допрос свидетелей, родственников погибших, работников и руководящего состава строительной организации.

- Назначены пожаротехническая, судебно-медицинская, молекулярно-генетическая экспертизы с целью получения следствием всей необходимой информации по установлению картины преступления и событий, ему предшествующих, - отметили в Следственном комитете.

Ранее Следком сообщил о заведении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам. Оба дела объединили в одно производство.

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