«Брали у рыбаков сети, чтобы делать из них маскировочные»: в Керчи волонтеры объединились для помощи бойцам СВО

Сейчас плетением маскировочных сетей, сменяя друг друга, занимаются порядка 30 человек. Фото: Святослав Брусаков/Telegram

Термобелье, носки, пятиточечники – все это для бойцов СВО отшивают волонтеры из Керчи. Объединившись под эгидой хуторского казачьего общества «Донское», несколько десятков керчан организовали сообщество под названием «Боспорское братство», и вот уже три месяца практически не покладая рук выполняют заказы военных с линии соприкосновения. По словам координатора сообщества, преподавателя физики и математики Алины Беляковой, самое востребованное там сейчас - маскировочные сети.

- Последние полтора месяца мы занимаемся именно этим. Потому что и мобилизованные ребята, и добровольцы просят именно маскировочные сети. Говорят: об одежде не заботьтесь, а маскировочные сети нам, пожалуйста, обеспечьте, - рассказала КП-Крым волонтер.

Чтобы увеличить объемы, волонтерам нужно больше рабочих рук. Фото: Святослав Брусаков/Telegram

Волонтеры трудятся в помещении местного Центра культуры им. Богатикова. Здесь установлены два станка для сетей размером 3*3 метра, еще два привезут на выходных. Одни нарезают ткани, другие красят, третьи плетут. Но из-за большой потребности в готовых изделиях рабочих рук не хватает.

- У нас сейчас плетением сетей заняты примерно 25-30 человек. Но это совсем немного, потому что люди работают только в свободное от своей основной работы время. Чтобы работать посменно, в идеале нам нужно человек двести, - рассказала Алина.

Кто-то красит ткани, кто-то нарезает их на ленты. Фото: Святослав Брусаков/Telegram

Первые маскировочные сетки стали плести на основе рыбацких сетей. Брали у рыбаков, нарезали на квадраты и оплетали лентами. Сейчас используют волейбольные сетки. Ткани приносят предприниматели, местные жители и волонтерские организации.

- Поначалу мы просили людей приносить ткани серого, зеленого и коричневого цвета. Но таких очень мало. Поэтому стали использовать подходящую по цвету одежду, которую отдают сообщества «Добро в Керчи», «Дом для вещей» и секонд-хэнды. Сейчас для нас шесть рулонов непромокаемой ткани закупила местный предприниматель,- рассказывает Алина Белякова. - В основном же собираем постельное белье и красим его. Но нужных нам оттенков краски очень мало, поэтому красим еще и марганцем. Он дает хорошие коричневые оттенки. Правда, ткань сильно сжигает, она становится более ветхая и быстро рвется.

Для изготовления зимних масксетей используют постельное белье. Фото: Святослав Брусаков/Telegram

Плести маскировочные сетки приходят люди всех возрастов. С утра - пенсионеры, вечером - молодежь и люди среднего возраста, в том числе и с детьми. Первые две сетки волонтеры отправили на Чонгар под Новый Год в 810 Севастопольскую бригаду. Еще пять штук передали с казаками в течение января.

- Мы готовы расширять производство, нужны рабочие руки! - добавляет волонтер.

Волонтерское сообщество "Боспорское братство" работает под эгидой ХКО "Донское". Фото: Святослав Брусаков/Telegram

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