В Бахчисарайском районе Крыма в лобовом столкновении иномарок погиб мужчина

Фото: МВД по РК

Мужчина погиб в лобовом столкновении двух иномарок в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

Авария произошла вечером 27 октября. По предварительным данным, около 17:35 на дороге Песчаное – Почтовое у села Нововасильевка водитель автомобиля SKODA вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet.

Фото: МВД по РК

Фото: МВД по РК

– В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле» смертельно травмирован, водитель и пассажир автомобиля «Шкода» доставлены в ближайшее медицинское учреждение, – говорится в сообщении.

Фото: МВД по РК

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, для деблокирования тела погибшего пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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