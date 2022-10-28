В Ялте двое приезжих насмерть забили 69-летнего пенсионера, заступившегося за сына

В Ялте двое приезжих насмерть избили 69-летнего пенсионера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ялте произошел трагический случай. Двое молодчиков жестоко расправились с 69-летним пенсионером.

Как рассказали в ГСУ СК по Республике Крым, все произошло ночью 26 октября.

- В ходе возникшего конфликта произошла драка между двумя приезжими и местным жителем, у его дома. Услышав крики о помощи, к ялтинцу поспешили его брат и отец, – говорится в сообщении СК.

Мужчинам удалось разнять участников потасовки. Однако история на этом не закончилась.

Двое братьев, пострадавших в результате драки, отправились в больницу. Их отец в этот момент остался в доме.

- Нападавшие, поняв, что пожилой мужчина остался один, разбив окно, проникли в его жилище, где нанесли ему несколько ударов в область головы, - рассказали в СК.

После этого незваные гости сбежали. Вернувшиеся домой дети обнаружили лежащего дома отца. Пенсионер в этот момент находился в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось, мужчина скончался.

- Сотрудниками следственного отдела по городу Ялта совместно с полицейскими установлены и задержаны лица, причастные к совершению данного преступления, - уточнили в ГСУ СК по Республике Крым.

На двух нападавших завели уголовное дело по четвертой части статьи 111 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть потерпевшего».

Напомним, недавно широкий общественный резонанс вызвало жестокое убийство 34-летнего Сергея Сухова, которое также произошло в Ялте. Тогда местные жители, узнав, что полиция отпустила одного из подозреваемых в жестокой расправе, вышли на стихийный митинг к зданию МВД.

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