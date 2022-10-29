Корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотников в Севастополе

Это вторая атака беспилотников на Севастополь за три дня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Севастополе вновь слышны громкие хлопки. Около 5 часов утра 29 октября акваторию Севастопольской бухты атаковали беспилотники, выпущенные украинскими вооруженными силами. Об этом сообщил губернатор Севастополя.

По словам Михаила Развожаева, повреждений в городе нет, атаку отбивает ПВО.

- Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем,- написал Развожаев у себя в телеграм-канале.

Также губернатор города отметил, что соотвествующие службы находятся в полной готовности.

Напомним, в ночь на 27 октября беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе. В результате огонь охватил один из трансформаторов, который находился в нерабочем состоянии из-за профилактики. На электроснабжение Севастополя и полуострова инцидент не повлиял

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