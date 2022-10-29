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Общество29 октября 2022 7:40

Михаил Развожаев: в акватории Севастопольской бухты уничтожили надводный беспилотник

Губернатор Севастополя рассказал подробности атаки БПЛА на город утром 29 октября
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Атаку беспилотников поразили корабли Черноморского флота

Атаку беспилотников поразили корабли Черноморского флота

Фото: Иван Макеев

Установленные в Севастополе системы ПВО отразили атаку беспилотников утром 29 октября, в результате чего были сбиты все БПЛА, а также надводный дрон-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

- По ситуации на сейчас: помимо БПЛА, наши военные по предварительной информации уничтожили в акватории и надводный беспилотник, - сообщил Развожаев.

Первые цели севастопольская ПВО поразила в 4:30 утра. В течение нескольких часов корабли Черноморского флота сбили все атакующие беспилотники.

- В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал, -сообщил Развожаев.

В результате атаки беспилотников рейд в Севастопольской бухте временно закрыли. Паромы и катера временно не курсируют. Когда будет восстановлено движение, не сообщается.

- Большая просьба не писать, что-где-во сколько вы видели и слышали. И не выкладывать видео. Всем должно быть уже понятно, что такие данные очень нужны укронацистам, чтобы понять как выстроена защита нашего города, - отметил Развожаев.

Напомним, ранее в окрестностях Севастополя уже обнаруживали надводные беспилотники. Они были сбиты системами ПВО.

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