Михаил Развожаев: в акватории Севастопольской бухты уничтожили надводный беспилотник

Атаку беспилотников поразили корабли Черноморского флота Фото: Иван Макеев

Установленные в Севастополе системы ПВО отразили атаку беспилотников утром 29 октября, в результате чего были сбиты все БПЛА, а также надводный дрон-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

- По ситуации на сейчас: помимо БПЛА, наши военные по предварительной информации уничтожили в акватории и надводный беспилотник, - сообщил Развожаев.

Первые цели севастопольская ПВО поразила в 4:30 утра. В течение нескольких часов корабли Черноморского флота сбили все атакующие беспилотники.

- В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал, -сообщил Развожаев.

В результате атаки беспилотников рейд в Севастопольской бухте временно закрыли. Паромы и катера временно не курсируют. Когда будет восстановлено движение, не сообщается.

- Большая просьба не писать, что-где-во сколько вы видели и слышали. И не выкладывать видео. Всем должно быть уже понятно, что такие данные очень нужны укронацистам, чтобы понять как выстроена защита нашего города, - отметил Развожаев.

Напомним, ранее в окрестностях Севастополя уже обнаруживали надводные беспилотники. Они были сбиты системами ПВО.

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