Минобороны: атакой беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе руководили специалисты британских ВМС

Корабли Черноморского флота отразили атаку беспилотников 29 октября Фото: Иван МАКЕЕВ

В Министерстве обороны прокомментировали сегодняшнюю атаку беспилотников на корабли Черноморского флота, базирующиеся в Севастопольской бухте. По данным ведомства, атаке подверглись как военные, так и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах.

- В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов, - отметили в Минобороны.

В военном ведомстве также сообщили, что воздушные цели были уничтожены с помощью корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота. В частности, на внешнем рейде уничтожены четыре морских БПЛА, на внутреннем еще три аппарата. При этом одно из суден получило небольшое повреждение.

- Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная,- сообщили в Минобороны.

По информации военного ведомства, подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. При этом в подготовке атаки участвовали специалисты британских ВМС.

- Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов. По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», - заявили в Минобороны России.

Напомним, утром 29 октября севастопольцев разбудили громкие звуки работы ПВО. С 4:30 утра корабли Черноморского флота несколько часов отбивали атаки беспилотников. По данным властей, все выпущенные в сторону Севастополя БПЛА были уничтожены. Никто не пострадал.

Власти Севастополя приняли решение закрыть доступ к городским камерам видеонаблюдения. В целях безопасности трансляции будут доступны только спецслужбам. Также силовики займутся теми, кто несмотря на призывы властей, продолжал публиковать в соцсетях видео работы системы ПВО.

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