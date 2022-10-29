«Сразу дали понять, что шансов у меня нет»: супермодель из Крыма рассказала, как организаторы конкурса красоты в Индонезии лишили ее возможности победить

Юлия Павликова - мировая рекордсменка по числу титулов, завоеванных на конкурсах красоты. Фото: Юлия Павликова/Instagram*/Социальная сеть запрещена в России

Супермодель Юлия Павликова, которая представляла Крым на завершившемся на днях в Индонезии престижном конкурсе красоты «Miss Grand International 2022», снова стала жертвой большой политики. Несмотря на то, что принять участие в конкурсе девушку пригласили сами организаторы, они же поставили ее перед фактом – рассчитывать на высокие места в конкурсе крымчанка не сможет из-за своего паспорта.

- С первого дня организаторы были достаточно откровенными и сразу обозначили, что из-за политической ситуации в мире имеют проблемы с моим участием. Возможно, они не рассчитывали, что так все обернется, и не думали, что я буду серьезно готовиться к конкурсу и принимать активное участие во всех мероприятиях. Но мне дали понять, что возможности занять какое-либо место у меня не будет,- рассказала Юлия Павликова в эксклюзивном интервью КП-Крым.

Таким образом практически повторилась ситуация годичной давности, когда титулованную модель из Керчи внезапно удалили из списка финалисток конкурса «Мисс Земля». Перед этим девушка отказалась удалить из соцсетей упоминания о Крыме.

При этом политики на «Miss Grand International 2022» оказалось куда больше. Пятерку финалисток, по словам Юлии, в прямом эфире попросили высказаться в отношении России, после чего Павликовой сообщили, что она стала первой и последней участницей конкурса от Крыма.

Платье Юлии Павликовой для шоу национальных костюмов в рамках конкурса красоты в Индонезии. Фото: Юлия Павликова/Instagram*/Социальная сеть запрещена в России

Но даже после этого, как уверяет красавица, она ни разу не пожалела о своей поездке в Индонезию. Конкурс открыл перед ней новые возможности и дал много новых знакомств.

- Я абсолютно не расстроилась. Просто попасть туда и принять участие – это уже мечта! Сейчас у меня много предложений, в частности принять участие в мероприятии в Куала- Лумпур и стать лицом чартерных рейсов ,- рассказывает Юлия.- Кроме того, мне пришло официальное приглашение представлять Болгарию на конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в январе в Америке. Я могу это сделать, потому что папа у меня родом из Болгарии. Но, если честно, я думаю, там будет такая же политическая игра, как и здесь, и на всех конкурсах. Тем более, что бывший владелец «Мисс Вселенная» - Дональд Трамп. Не думаю, что у меня будут шансы. Но участвовать для собственного развития интересно.

К конкурсу «Miss Grand International 2022» в Индонезии команда Юлии Павликовой готовилась основательно. На шоу национального костюма крымчанка вышла на сцену в расшитом жемчугом и кристаллами Swarovski платье с изображением икон и грифонами на плечах. Вес костюма составил 15 килограммов. Не менее эффектным стал выход в вечернем платье весом 8,5 килограммов и стоимостью почти полмиллиона рублей.

На конкурсе Miss Grand International 2022 крымчанка представила вечернее платье в стиле Жар-птицы. Фото: Юлия Павликова/Instagram*/Социальная сеть запрещена в России

Однако по итогам голосования зрителей, большинство из которых жители азиатских стран, победу в конкурсе одержала представительница Бразилии Изабелла Менин. А финал смотра красоты впервые посмотрели более 14 миллионов человек, сделав «Miss Grand International» самым крупным конкурсом в мире.

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