Врезался в другую машину и поехал дальше: шокирующие подробности ДТП с перевернувшейся иномаркой в центре Симферополя

Авария произошла на относительно узкой дороге. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Крыма

Утро 12 февраля не задалось у двух симферопольских водителей. Прямо в центре города в 11 часов 15 минут произошло ДТП, удивившее очевидцев. На не самой широкой по меркам крымской столицы дороге по улице Футболистов перевернулась дорогостоящая иномарка Jaguar.

Как сообщали очевидцы, в результате аварии было перекрыто движение от улицы Козлова, а на месте происшествия работали спасатели. Крымчан также удивлял и сам факт такого ДТП - улица Футболистов явно не подходит для любителей быстрой езды.

- Машина перевернулась на крышу. Как там это можно было сделать? - поражались местные жители.

Из-за инцидента, движение было перекрыто. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Крыма

Подробности необычной аварии сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма. Выяснилось, что за рулем дорогой британской иномарки находился 34-летний водитель, который ехал по Футболистов в сторону Училищной улицы. Навстречу водителю двигался его ровесник на Opel. По непонятным причинам, которые стоит выяснить инспекторам, Jaguar врезался в малолитражку.

- После этого водитель автомобиля Jaguar продолжил движение по улице Футболистов и допустил наезд на препятствие в виде дерева с последующим опрокидыванием транспортного средства, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате странной аварии пострадал водитель мощного британца. С телесными повреждениями он был доставлен в больницу.

На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД. По факту аварии проводится проверка.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Крыма

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